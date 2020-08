BTS est l’un des groupes de K-Pop les plus populaires avec le plus grand nombre de fans, donc la sortie de leur documentaire Break The Silence: The Movie le 24 septembre est très attendue par de nombreux membres de leur fandom. Cependant, ledit documentaire qui ne peut être apprécié que dans les salles de Cinépolis, avait prévu une prévente de billets dans la matinée du 27 août, à laquelle les fans de BTS n’ont pas pu accéder.

Le documentaire de 90 minutes réalisé par Jun-Soo Park nous emmène avec le groupe lors de leur tournée mondiale Love Yourself: Speak Yourself, avec laquelle ils ont marqué l’histoire dans des villes comme Los Angeles, Chicago, New York, São Paulo, Londres, Paris , Osaka et Séoul. De plus, le film explorera les histoires personnelles des sept membres du groupe alors qu’ils sont dans les coulisses.

Bien qu’il reste encore un peu plus d’un mois avant la première, les fans du groupe veulent s’assurer leur place dans les sièges pour profiter du documentaire lors de sa sortie, mais ils n’ont pas pu accéder à la prévente. Face à cela, le fandom BTS s’est tourné vers Twitter pour exprimer ses réactions et est même revenu sur la tendance de Cinépolis et Break The Silence en un peu moins de deux heures car la pré-vente sur le site de la chaîne de cinémas n’est pas encore disponible lorsque il était prévu à 8 heures du matin.

Voici quelques-unes des réactions les plus drôles des fans de BTS à la suite de la prévente Cinépolis.

Je me réveille tôt pour acheter mes billets Break The Silence, et il s’avère que le panneau d’affichage n’est pas mis à jour Cinépolis, d’accord? pic.twitter.com/y2PvxajoYf – -`: ꒰ ⿻𝑺𝒉𝒂𝒅𝒐𝒘 TEAMJJK⁷ (@ Shangkkie97) 27 août 2020

N’ayez pas peur, je pense que la plateforme Cinépolis continue de charger les horaires car personne n’a acheté de billets mais on comprend tous qu’il n’y a pas d’horaires disponibles, soyons patients pic.twitter.com/omaxqg9KKJ – 𝙬𝙞𝙣𝙜𝙨 ✾ VOLER HAUT (@isWings_twt) 27 août 2020

Cependant, malgré le fait qu’il y a des fans qui n’ont pas encore eu accès à la pré-vente, il y a les chanceux qui ont réussi à entrer en prévente et qui font passer le mot.

ARMYS DE CDMX ZONE NORD

Sur l’application CINÉPOLIS, la prévente BREAK THE SILENCE: THE MOVIE de BTS est déjà sortie PASSEZ LA VOIX 💜 pic.twitter.com/JNgf8MfxLp – 𝙹 𝙾 𝙰 𝙽 𝙰 ⁷ 💜 (@KeiilaKeiila) 27 août 2020

SI VOUS NE CHARGEZ PAS LA PAGE CINEPOLIS, POUR ACHETER VOTRE BILLET DE FILM BTS, INSTALLER L’APPLI SUR LE PEDO, CAR JE RÉSERVE DÉJÀ MES BILLETS ET IL N’Y A QUE DES SIÈGES POUR 40 PERSONNES

Mais, il y a 3 fonctions de 24 à 26 donc vous avez une chance pic.twitter.com/lWySyAaIP4 – ⟭⟬⁷ 🍦 (@taeblackswan) 27 août 2020

Et enfin, il y a d’autres fans qui rappellent au fandom les mesures de sécurité qui doivent maintenant être prises pour assister aux films.

Alors que nous espérons que les fans pourront bientôt avoir accès aux billets, rappelons-nous qu’il a été récemment annoncé que l’engouement pour la K-Pop allait maintenant frapper le grand écran avec un film de fiction, alors que 20th Century Studios travaille actuellement sur première production américaine entièrement consacrée à ce genre musical.

BTS Cinépolis K-Pop

Eugenia Rivas Calderón Slytherin et une amoureuse de ces films qui vous donnent la main pour y entrer et y vivre.

Mes réalisateurs préférés sont Wim Wenders et Yorgos Lanthimos, mais je regarde toujours Derry Girls.