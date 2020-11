Les fans de l’univers Harry Potter ont reçu la démission de Johnny Depp à la saga Fantastic Animals comme un véritable seau d’eau froide. Le désespoir est devenu viral avec des messages de soutien à l’acteur et des idées pour son remplacement. Ou plutôt une idée. Au même moment où Johnny a annoncé qu’il quittait la troisième partie, Warner Bros. a annoncé qu’il cherchait un remplaçant, et le réseau est clair: les fans veulent Colin Farrell.

La demande était si unanime que le nom de l’acteur irlandais était à la mode en même temps que Johnny Depp, à la fois vendredi dernier lorsque la nouvelle a éclaté, et tout le week-end. Cependant, on regrette d’avoir crevé les fans, mais Colin Farrell revenir dans la saga n’aurait aucun sens.

Johnny Depp et Colin Farrell sur des affiches promotionnelles pour Fantastic Beasts (Crédit: Warner Bros.)

Fantastic Beasts 3 a commencé le tournage en septembre dernier dans les studios Warner Bros. à la périphérie de Londres et après que le verdict du procès intenté par Depp ait été connu, ce n’était qu’une question de temps avant que la nouvelle n’arrive. Comme l’a révélé l’acteur de Pirates des Caraïbes – une autre saga qu’il aurait perdue – l’étude lui a demandé de se désengager de la troisième partie après la décision du tribunal britannique qui a tranché en faveur du tabloïd The Sun et de son ancienne Amber Heard, acceptant la preuve qui le qualifiait d ‘«abuseur d’épouse» – comme le décrit l’article que Depp a poursuivi. L’acteur a accepté et a présenté sa démission, comprenant apparemment le désordre médiatique que le studio aurait en main pour le garder dans son équipe, mais défendant sa vérité, réitérant sa décision de faire appel et qualifiant le verdict de «surréaliste».

De nombreux fans critiquent le studio pour avoir abandonné Johnny Depp alors qu’il y a encore un autre procès similaire en cours aux États-Unis, et pour avoir gardé Amber Heard sur la liste avec Aquaman 2 lorsque les allégations de violence domestique sont réciproques. En plus de souligner deux poids deux mesures pour continuer à travailler avec JK Rowling après sa débâcle virale pour ses opinions contre la communauté transsexuelle.

Mis à part les morales, la vérité est que Johnny Depp ce ne sera plus Gellert Grindelwald, le méchant de la saga qui sert de spin-off et de préquelle à Harry Potter. L’acteur de 57 ans a joué le sorcier diabolique obsédé par la domination mondiale des sorciers pur-sang dans les parties un et deux. Cependant, lors de la première sortie en 2016, il avait à peine eu un camée à la fin du film lorsque Newt Scamander (Eddie Redmayne) l’a finalement capturé. Déjà dans la deuxième partie de 2018, Depp partageait le rôle principal avec un jeune Albus Dumbledore (Jude Law) puisque le film racontait le lien qui existait entre eux.

Et voici la pétition virale qui pointe vers Colin Farrell comme remplaçant de Johnny Depp.

Colin était le méchant des animaux fantastiques et où les trouver parce que son personnage, Percival Graves, a accusé Newt Scamander d’avoir conspiré avec le diabolique Grindelwald, mais à la fin du film, il a été révélé que le directeur de la sécurité magique était en fait Gellert «déguisé». Le méchant avait possédé Percival.

Après la nouvelle de Johnny Depp, la chose la plus sensible ou du moins c’est comme ça que je le vois, c’est que son successeur était Colin Farrell, il est déjà sorti dans le premier et ils pourraient lui faire changer d’apparence à nouveau ou quelque chose comme ça, je ne les ai jamais aimés l’acteur change pour le même personnage pic.twitter.com/Tc2GOw7WTN – 🐺⚫️ Le dernier Czarniano ⚫️ 🐺 (@ComicPrado) 6 novembre 2020

Pour commencer, nous pouvons comprendre la demande. Farrell a fait un excellent travail en tant que méchant. De plus, ses rôles dans cette facette du mal ou personnage aux teintes sombres sont les meilleurs de sa filmographie (c’est pourquoi il y a tant de fureur pour sa version de Penguin que nous verrons dans Le Batman). Mais lui demander d’être le remplaçant de Johnny n’a aucun sens. Fondamentalement parce qu’il n’a pas joué Gellert Grindelwald, mais son rôle dans le générique de la saga est celui de Percival Graves.

Que l’Auror revienne soudainement jouer le méchant principal de l’histoire ne correspond pas. Il est vrai que Gellert peut prendre le visage de qui il veut, il peut prendre le visage de quelqu’un d’anonyme ou d’un autre personnage protagoniste, mais qu’il redevienne Graves serait évident à la fois pour le reste des personnages de l’histoire et pour les spectateurs. L’élément de surprise qui fonctionnait dans le premier épisode disparaîtrait dès le premier second. La chose la plus logique dans ce cas est qu’ils changent simplement Johnny pour un autre acteur et continuent avec le même scénario qu’ils ont écrit et tournent, sans visages possédés ou quoi que ce soit du genre.

Fantastic Animals 3 tourne depuis deux mois et considérant que ce type de tournage dure généralement entre six et huit mois, nous ne serions pas surpris si Warner Bros. se précipitait pour trouver le remplaçant et annoncer son nom prochainement.

