Après la nouvelle inattendue qui a dévasté le monde, dans laquelle la mort de l’acteur Chadwick Boseman a été rapportée, l’actrice Elizabeth Olsen a reçu des attaques sur les réseaux sociaux pour ne pas avoir commenté ou fait un message de condoléances à l’acteur décédé.

Les attaques étaient principalement concentrées sur le compte Instagram de l’actrice et le nombre de commentaires négatifs et de critiques était tel qu’Olsen a désactivé le compte.

Malgré les attaques, sur les réseaux sociaux, il y avait plus de fans qui ont défendu l’actrice, arguant que chaque personne est libre de vivre la douleur ou le deuil comme bon lui semble.

«Elizabeth Olsen a désactivé son compte Instagram probablement à cause de toutes ces personnes qui ont fait des commentaires grossiers à son sujet pour ne pas avoir commenté Chadwick. Nous gérons tous le deuil différemment et certains prennent plus de temps que d’autres pour traiter un décès. Lizzie était proche de Chadwick donc elle est probablement sous le choc. »

Elizabeth Olsen a désactivé son instagram probablement en raison de personnes qui ont fait des commentaires grossiers sur le fait qu’elle ne publie pas sur Chadwick Nous pleurons tous différemment et mettons plus de temps que les autres à traiter la mort. Lizzie était proche de Chadwick donc elle était probablement encore sous le choc. pic.twitter.com/gJ6HbK3meG – Elizabeth Olsen Access (@LizzieContent) 29 août 2020

Pour une raison quelconque, Elizabeth Olsen a choisi de ne pas rendre public son deuil pour la mort de son ami Chadwick Boseman. Et elle a dû fermer Instagram en raison de personnes GROSS qui la harcelaient pour ne rien publier.

Nous sommes avec la petite sorcière pic.twitter.com/ZgDKi5KkSo – Pelicomic (@Peli_Comic) 29 août 2020

«Un homme meurt et vous l’accusez tous contre Elizabeth Olsen pour cela au point qu’elle a dû désactiver son compte. Pourquoi les gens sont-ils si insensibles «

un homme vient de mourir et tu vas harceler Elizabeth Olsen à ce sujet au point qu’elle a désactivé son compte? comment les gens peuvent-ils être aussi insensibles – alto (@godwaIker) 29 août 2020

Certains fans affirment qu’Elizabeth Olsen était assez proche de l’acteur, il est donc probable qu’elle traite discrètement la malheureuse nouvelle ou même accompagne la famille de l’acteur.

«Cela me rend malade que vous ayez tous agacé Elizabeth Olsen au point où elle a dû désactiver son Instagram parce qu’elle n’a pas commenté Chadwick. Elle et lui étaient des amis proches et les gens gèrent le chagrin de différentes manières.

ça me rend malade que vous ayez tous intimidé Elizabeth Olsen pour qu’elle désactive son instagram parce qu’elle n’a pas posté sur Chadwick. elle et lui étaient des amis proches et les gens pleurent différemment. – lindsay (@folkthors) 29 août 2020

« Mon Dieu, j’espère qu’Elizabeth Olsen va bien. »

OMG j’espère qu’Elizabeth Olsen va bien

🙁 – Elijah (@ s6suke) 30 août 2020

L’actrice Elizabeth Olsen et Chadwick Boseman ont partagé les crédits de Captain America Civil War et se sont ensuite rencontrés à nouveau dans Avengers Infinity War et Endgame. D’autres membres de la distribution de ces films ont partagé des messages sur les réseaux.

L’acteur est décédé à l’âge de 43 ans vendredi dernier des suites d’un cancer du côlon. Selon les informations publiées sur son compte Twitter, il est décédé entouré de sa femme et du reste de sa famille proche.

chadwick boseman cyber attaque elizabeth olsen instagram médias sociaux