Malgré le fait que les fans aient lancé une campagne de dénigrement contre lui pour que Warner Bros supprime son rôle dans le DCEU, L’actrice a confirmé qu’elle continuerait à jouer Mera dans ‘Aquaman 2’ et cherche également à entrer dans une autre franchise de super-héros, car il a été révélé qu’Amber Heard voulait entrer dans un autre univers cinématographique.

Après que Johnny Depp ait été contraint d’abandonner son rôle dans “ Fantastic Beasts 3 ”, les fans ont demandé au studio d’appliquer la même mesure sur Amaber Heard et de la retirer du DCEU, cependant, l’actrice a affirmé qu’elle serait dans le suite du roi des mers, qui a provoqué la fureur d’un secteur du public.

“Les rumeurs et les campagnes sur les réseaux sociaux ne dictent pas les décisions de casting, parce qu’ils n’ont aucune base dans la réalité, seuls les fans ont réalisé «Aquaman» et «Aquaman 2». Je suis ravie de commencer l’année prochaine », a déclaré l’actrice, malgré le fait que plus d’un million de signatures ont été rassemblées pour demander son départ du DCEU.

Bien que sa popularité ait considérablement diminué, selon des sources du portail We Got This Covered, Amber Heard cherche à obtenir un rôle dans l’univers cinématographique que Sony prévoit de faire autour de Spider-Man, donc au cas où Kevin Feige entrée refusée par MCU, Ce serait le plan de l’actrice b.

Il y a quelques jours, un expert en fuite, Daniel Richtman, a révélé que Heard était en pourparlers avec Feige pour passer du DCEU au MCU, Cependant, avec la récente controverse dans laquelle l’actrice a été impliquée, il est fort probable que Disney finisse par la rejeter, car il est bien connu que le studio aime rester à l’écart de tout scandale qui pourrait affecter son image, alors Sony est devenu l’une des cibles d’Amber.

Est ainsi Amber Heard veut entrer dans un autre univers cinématographique, Cependant, si Marvel rejette l’actrice, il est très probable que Sony fasse également de même, puisque les studios penseraient très sérieusement à embaucher l’actrice maintenant qu’elle a gagné la fureur du public.