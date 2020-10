L’une des particularités de la présentation de films lors d’une fête qui célèbre la culture, comme le Festival international du film de Morelia, est de pouvoir raconter des récits pertinents au contexte social du public. Dans ce sens, La déesse de l’asphalte du réalisateur Julian Hernandez fait le travail, en racontant l’histoire de les Castradores de Santa Fe, l’un des gangs de rue féminins les plus redoutables du territoire de Chilango dans les années 80.

L’histoire, basée sur des événements réels, et construite à partir des expériences de certains survivants, nous emmène à travers les ruelles escarpées d’un quartier abandonné, où les plus forts survivent, ceux qui se jettent sur le ring pour défendre leur territoire. et le vôtre. Les hommes dominent ce scénario jusqu’à ce qu’un groupe de femmes, dirigé par Max (Ximena Romo) et Ramira (Mabel Cadena) dise: ça suffit! Ils s’unissent ainsi avec les autres pour survivre dans un monde dominé par des hommes qui les violent à toute occasion, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leurs maisons.

Image courtoisie: La déesse de l’asphalte (2020)

Les hommes apparaissent rarement dans des rôles clés dans le film. Par conséquent, l’actrice Ximena Romo elle avait le sentiment que la déesse de l’asphalte était plus importante et plus grande qu’elle-même; une histoire qui méritait d’être racontée car elle parle des rôles des femmes et des femmes, d’un point de vue beaucoup plus diversifié, intéressant et intelligent.

«J’ai le sentiment que parfois les femmes sont placées dans une seule boîte dans laquelle nous devons tous être les mêmes, nous ressembler et travailler pour la même chose», explique Romo. «Et cela fonctionne parfois aussi au cinéma, mais pas ici. Nous parlons d’histoires qui tournent autour d’eux-mêmes et non de quelqu’un d’autre ou d’un homme ».

L’actrice Mabel Cadena, pour sa part, souligne que le cinéma mexicain n’a pas l’habitude de parler des femmes d’un lieu de pouvoir et de force. Ce film évite tout cela parce que Les protagonistes ne cherchent pas à devenir des hommes, mais à partir de leur propre diversité, chacun d’eux cherche à prendre soin d’eux-mêmes, protégez-vous et défendez-vous d’un monde cruel.

Image courtoisie: La déesse de l’asphalte (2020)

«Il me semble tellement plein de richesse et de pouvoir, de montrer ce monde d’une manière sans rien adoucir, à travers un scénario si puissant, que vraiment, au-delà d’être une actrice, en tant que Mexicaine, je suis très fier de le voir à l’écran. grand », conclut-il.

Pour les producteurs Roberto Fiesco et Iliana Reyes, la tâche de porter cette histoire à l’écran n’a pas été facile, étant donné que de nombreux lieux réels dans lesquels l’histoire s’est déroulée n’existent plus aujourd’hui. Surtout parce que le réalisateur, déterminé à recréer les expériences de son enfance, très proche du vrai quartier de Santa Fe, a décidé que les «castradoras» devaient être filmées dans des structures complexes de rues en pente, mi-rurales, mi-urbaines, éclairées de la ville regardant d’en bas.

“Julien [Hernández, el director] J’étais très clair sur où et comment je voulais filmer, c’était un grand défi de pouvoir filmer dans ces endroits », a déclaré Iliana Reyes. “Ce furent sept semaines très complexes, amusantes et d’apprentissage.”

Image courtoisie: La déesse de l’asphalte (2020)

Roberto Fiesco, pour sa part, a complété en déclarant que les lieux étaient une exigence de l’histoire. «C’était aussi un tournage très particulier car nous avons dû marcher deux heures pour y arriver. En tant que producteur, parfois vous êtes présent pendant un certain temps et ensuite vous allez vous occuper d’autres affaires au bureau, mais ce tournage exigeait que vous soyez là tout le temps. C’était en fait un processus très joyeux », a déclaré le producteur.

Dans les mots de Julián, Le film n’est pas une histoire sur la violence persane, mais une réflexion sur la solidarité et la fraternité féminine. Le script a été écrit par Inès Morales Oui Susana Quiroz, basé sur ses expériences des années 80. Il était difficile pour l’industrie de prêter attention à une histoire si particulière qu’il a essayé pendant près de deux décennies de trouver un feu vert et une équipe volontaire. Heureusement, Julián Hernández a été témoin du projet depuis sa genèse.

«J’ai eu la chance de voir comment ils ont construit cette histoire et je l’ai toujours voulue. Je ne vais pas le nier, à partir du moment où j’ai découvert l’intrigue, cela m’a rappelé beaucoup de films que j’ai vus quand j’étais jeune et, à un moment donné, avec ma famille, nous avons vécu très près de l’endroit où se déroule l’histoire », a déclaré Julián.

Image courtoisie: La déesse de l’asphalte (2020)

La déesse de l’asphalte aura sa première projection publique le samedi 31 octobre, dans le lieu principal du Festival, situé au centre de la capitale du Michoacán. De plus, vous pourrez regarder le film gratuitement au Cinepolis Klic si vous vous inscrivez le 31 octobre à partir de 21h ici.

FICM 2020 Julián Hernández La déesse de l’asphalte Mabel Cadena Ximena Romo



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.