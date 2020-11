Showtime présente la bande-annonce et l’affiche officielles de la onzième et dernière saison de ‘Éhonté’, l’une des séries originales les plus réussies de l’histoire du réseau nord-américain, ainsi que l’un de ses produits phares depuis la première de sa première saison en janvier 2011.

Les Gallaghers disent au revoir … mais ils ne partent pas sans faire de bruit. Et s’ils n’en avaient pas assez, ceux du côté sud de Chicago seront également touchés par la pandémie de coronavirus lors de la dernière saison de la série.

Alors que Frank repense le sens de la vie dans ce qui semble être le crépuscule de ses années alcooliques, Lip fait face à la perspective de devenir le nouveau patriarche de la famille (à tous égards). C’est à Ian et Mickey d’apprendre les règles de leur nouvelle vie conjugale alors qu’ils continuent d’éviter les tentatives d’assassinat du père de Mickey.

De son côté, Debbie se renforce dans son indépendance de mère célibataire et, à la surprise de tous, Carl trouve sa nouvelle vocation dans les forces de sécurité. Kevin et V commencent à se demander s’il vaut la peine de continuer à se battre pour une vie si sacrifiée dans un quartier qui n’est plus ce qu’il était.

Movistar + présente le premier épisode de la onzième et dernière saison de ‘Éhonté’ lundi prochain, le 7 décembre, au lendemain de sa première aux États-Unis, dans sa version originale sous-titrée en espagnol. Ce premier épisode sera diffusé sur DUAL le mardi 22 décembre. Dans les deux cas, un épisode par semaine sera diffusé jusqu’à ce qu’un total de douze soit terminé. Les douze derniers.

Produit par Warner Bros. Television et Showtime Networks, ‘Éhonté’ Il s’agit de la version nord-américaine de la série britannique du même nom créée par Paul Abbott pour Channel 4 qui a été développée par John Wells («ER», «Mildred Pierce», «Animal Kingdom»).

Cliquez ici pour le voir sur YouTube. Ceci et d’autres trilers que vous pouvez trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section Bandes-annonces et vidéos de films du Web.