Starzplay, le service de streaming premium international de Starz, a annoncé l’acquisition de la série dramatique policière à haute tension ‘Gangs de Londres’, qui sortira avant la fin de l’année et exclusivement en Belgique, en France, aux Pays-Bas et surtout en Espagne, ainsi qu’en Amérique latine, au Brésil ou au Japon.

Créé par Gareth Evans et Matt Flannery, couple créatif responsable entre autres des célèbres ‘Killer Raid’ et ‘Killer Raid 2’, ‘Gangs de Londres’ plonge dans les tenants et les aboutissants de la pègre criminelle qui sous-tend le Londres d’aujourd’hui.

La série, produite par Pulse Films et Sister Pictures pour Sky Studios, a récemment été renouvelée pour une deuxième saison après avoir épaté le public britannique, ainsi que son histoire, ses chorégraphies de combat spectaculaires et granuleuses et ses séquences d’action mémorables. .

Pendant 20 ans, Finn Wallace (Colm Meaney) a été le criminel le plus puissant de Londres. Des milliards de livres traversaient son organisation chaque année. Mais maintenant il est mort et personne ne sait qui a commandé le coup. Avec des rivaux partout, c’est à l’impulsif Sean Wallace (Joe Cole), avec l’aide de la famille Dumani dirigée par Ed Dumani (Lucian Msamati), de prendre la place de son père.

Si la situation n’était pas déjà suffisamment dangereuse, la prise de contrôle de Sean a des répercussions dans le monde du crime international. Peut-être que le seul homme qui pourrait l’aider et être son allié est Elliot Finch (Sope Dirsu), un homme de main de l’organisation criminelle avec un mystérieux intérêt pour la famille Wallace. Dans ce contexte turbulent, Elliot se retrouve transporté dans la plus grande organisation criminelle de Londres.

‘Gangs de Londres’ Il est créé par le cinéaste primé Gareth Evans et son partenaire créatif Matt Flannery, directeur de la photographie pour tous les films des cinéastes. Evans a également réalisé et écrit les premier et cinquième épisodes de sa première saison, consistant en un total de neuf épisodes de près d’une heure, à l’exception du premier, qui dure au total 90 minutes.

De son côté, le Britannique Corin Hardy («La nonne») réalise quatre autres épisodes tandis que le français Xavier Gens («La peau froide») a pris en charge les trois autres.

Les abonnés Starzplay auront accès à ‘Gangs de Londres’ de la même manière qu’ils ont déjà des séries intéressantes et recommandables comme ‘The Act’, ‘Trampa-22’, ‘The Capture’, ‘Ramy’, ‘Normal People’, ‘De Dag’, ‘The Great’, «Manhunt: Deadly Games» ou le récent «White House Farm meurtres».

