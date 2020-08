Dans la vie de tous les jours, les lunettes de soleil ont différentes fonctionnalités telles que nous protéger du roi des étoiles et donc assurer la santé de nos yeux ou simplement être un stimulant pour notre apparence esthétique. Au cinéma, les lunettes de soleil pourraient être reléguées à un simple accessoire qui accompagne les personnages, mais la réalité est que ces accessoires donnent non seulement du style et de la personnalité aux acteurs et actrices qui les portent à l’écran, mais souvent même ils font partie de l’ADN des personnages auxquels ils donnent vie. Telle est l’importance des lentilles dans les productions cinématographiques que, parfois, les studios utilisent les grandes marques (Ray-Ban, Oakley) ou les designers (Tom Ford) pour «habiller» les yeux des gens de la manière la plus cool. Des histrions défilent sur l’écran. Pour tout ce qui précède, nous avons décidé de faire une liste des lunettes de soleil les plus emblématiques que la cinématographie nous a laissées et cela nous fait peut-être nous demander s’il est temps de copier le look de nos personnages préférés et de sortir prendre un bain de soleil ou simplement de se montrer. incroyable.

Mentions spéciales:

Les lunettes Persol 714 Steve McQueen comme Thomas Crown dans The Thomas Crown Affair (1968) The Glasses Selima Optique Money 2 par Ryan Gosling dans le rôle du conducteur sur le disque (2011). Ray Ban 3342 Robert Downey Jr. comme Tony Stark dans Iron Man (2008). Ray Ban 3030 Outdoorsman Sylvester Stallone dans le rôle de Marion Cobretti dans Cobra (1986); les lunettes Persol 2157 et 2420 de George Clooney dans le rôle de Danny Ocean dans Ocean’s 11 (2001) et Ocean’s 13 (2007).

Top Gun: Passion et gloire (1986)

Acteur: Tom Cruise

Marque et modèle: Ray-Ban Aviator

Évidemment, nous ne pourrions pas commencer cette liste sans la marque Ray-Ban et son célèbre modèle Aviator. Ce modèle a une longue histoire, puisque sa création remonte à 1936 sous le développement de Bausch & Lomb, dont le but était de protéger les yeux des pilotes aéronautiques et d’où son nom «aviator». Ce style de lunettes est devenu populaire et c’est alors que le pilote Maverick Mitchell (Tom Cruise) a obtenu une paire de lunettes Aviator dans le film Top Gun. Il convient de noter que ce type de verres est devenu l’un des produits phares de Ray-Ban et présente actuellement différentes variantes de montures et de nuances pour hommes et femmes.

Petit déjeuner chez Tiffany (1961)

Actrice: Audrey Hepburn

Marque et modèle: Oliver Goldsmith

Stores Manhattan

Il est bien évident que la mondaine, naïve, mais surtout excentrique Holly Golightly (Audrey Hepburn) a acquis des costumes et des accessoires ostentatoires pour réaliser son rêve: devenir actrice. Et l’un de ces gadgets essentiels correspond à ses verres de la marque Oliver Goldsmith Manhattan Shades. Sans aucun doute, un modèle de lunettes qui a accentué le style et l’élégance de l’actrice britannique emblématique.

Peur et dégoût à Las Vegas (1998)

Acteur: Johnny Depp

Marque et modèle: Ray-Ban Shooter

Oui, Ray-Ban réapparaît dans cette liste grâce au film Terry Gilliam. Pour commencer, il faut dire que la personne responsable de Johnny Depp se couvrant les yeux avec un Aviator Shooter est Hunter S.Thompson, auteur du livre sur lequel le film est basé et qui se caractérisait par le port toujours de lunettes noires et d’une cigarette dans le bouche. Dans le film, Raoul Duke (Johnny Depp) montre une garde-robe extravagante composée de différents styles de casquettes et de chapeaux, de shorts, de chemises hawaïennes, mais surtout, le tireur d’objectif jaune se démarque. Selon une description de Ray Ban: «Les lunettes de soleil Ray-Ban Shooter confèrent une touche authentique aux lunettes de soleil Aviator classiques, avec une attention particulière au double pont et à la barre avant garnie d’acétate. Ils sont conçus avec des branches minces pour accentuer le cercle décoratif en forme de balle au centre de la monture. » À propos, dans certaines parties du film, l’acteur apparaît avec d’autres Aviator Shooters, mais avec des lentilles de couleur foncée.

Scarface (1983)

Actrice: Michelle Pfeiffer

Marque et modèle: Cutler and Gross 1203 Rose Chinois Lunettes de soleil

Elvira Hancock (Michelle Pfeiffer) de Scarface est un autre personnage glamour de cette liste, qui porte également des lunettes sophistiquées de marque Cutler and Gross. Bien qu’ils s’en souviennent, le personnage montre l’accessoire lorsqu’il accompagne Tony Montana (Al Pacino) pour acheter une voiture, puis le gangster essaie de l’embrasser de force. Sans aucun doute, une paire de lunettes qui apporte beaucoup, mais beaucoup d’élégance. Et en parlant du revendeur Tony Montana, l’aviateur, prononcé mais très cool Linda Farrow 6031, que l’on voit porter vaut également la peine d’être sauvé.

Matrice (1999)

Acteur: Keanu Reeves

Marque et modèle: Blinde Matrix 20811 Neo

Le film de science-fiction à succès des sœurs Wachowski s’est fait une place sur cette liste grâce à ses protagonistes (Neo, Trinity et Morpheus), qui au sein de Matrix se vantaient de tenues élégantes et mystérieuses encore accentuées grâce à les lunettes noires dont ils se couvraient les yeux. Cependant, arrêtons-nous au modèle, disons sobre et mince, que portait Keanu Reeves. À propos, les firmes Ray-Ban et Arnette se sont battues pour devenir les concepteurs absolus des lunettes Matrix, mais la tâche incombait à la marque nord-américaine Blinde.

Thelma et Louise (1991)

Actrice: Susan Sarandon

Marque et modèle: Prism Tortoiseshell Capri Sunglasses

Que faut-il d’autre qu’une Ford Thunderbird (1966) pour rendre une aventure criminelle si attrayante? Eh bien, évidemment une paire de lunettes noires. Ce célèbre road movie de Ridley Scott nous a fait découvrir deux personnages féminins attachants, qui à travers une série de malheurs deviennent des fugitifs. Un de ces « criminels » est Louise (Susan Sarandon), qui pour atténuer les rayons du soleil en conduisant porte des lunettes de soleil Capri en écaille de tortue Prism, qui vont très bien avec son jean et son foulard. Eh bien, n’oublions pas Thelma (Geena Davis), qui porte des lunettes Anne Klein.

Transformers: Age of Extinction (2014)

Acteur: Titus Welliver

Marque et modèle: Oakley Holbrook

Le film de Michael Bay apparaît sur cette liste car l’un de ses personnages a brillé, mais grâce à ses lunettes noires. On se réfère à James Savoy (Titus Welliver), qui a eu une participation minime dans le film car il était le chef de l’équipe d’agents embauchés par Harold Attinger, mais qui n’est pas passé inaperçu par ceux prononcés rougeâtres Oakley Holbrook avec un style très sportif et prêt à l’emploi en cas de confrontation entre autobots et decepticons. À propos, comme les verres de la marque Oakley ne figurent pas systématiquement sur cette liste, nous voulions mentionner dans cette section les Oakley Penny qui contrôlent les rayons énergétiques des yeux de Cyclops (James Marsden) dans X-Men 3: La bataille finale. Egalement un modèle au style très sportif.

Chauffeur de taxi (1976)

Actrice: Jodie Foster

Marque et modèle: Lunettes de soleil ZanZan Ortolan

Little Iris (Jodie Foster) de Taxi Driver mérite une place sur cette liste grâce à ses lunettes rondes originales à monture verte. On peut en profiter dans toute leur splendeur pendant la scène où Travis Bickle (Robert De Niro) l’invite à déjeuner et lui propose de l’aide pour la sauver du monde de la prostitution. Eh bien, puisque nous sommes impliqués dans le film de Martin Scorsese, faisons de la place pour les lunettes Ray Ban Caravan de Travis, dont le style ressemble aux lunettes Aviator, mais beaucoup plus carrées.

Le loup de Wall Street (2013)

Acteur: Leonardo DiCaprio

Marque et modèle: Ray-Ban Wayfarer

En plus du Ray-Ban Aviator, la firme a également popularisé le Ray-Ban Wayfarer à partir de 1952. Il s’avère que ce modèle a été utilisé par Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) lors de la scène du bateau où il commence à donner son argent à gauche et à droite. Mais pour que vous voyiez que Jordan Belfort n’est pas unique et différent, il s’avère que les Wayfarer ont été utilisés par diverses célébrités du cinéma telles que James Dean comme Jim Stark dans Rebel Without a Cause (1955), John Belushi et Dan Aykroyd comme Jake et Elwood, respectivement dans The Blues Brothers (1980) et Tom Cruise (oui, encore une fois) comme Joel Goodsen dans Risky Business (1983).

Terminator 2: le jour du jugement (1991)

Actrice: Linda Hamilton

Marque et modèle: Lunettes de soleil Connor Magnoli Clothiers

On ne pouvait pas non plus oublier le badass de Sarah Connor, qui dans la deuxième partie de Terminator se couvre du soleil avec des verres Magnoli Clothiers marron foncé, très sobres, d’apparence ronde et accompagnés d’écrans latéraux idéaux pour échapper au cyborg avec style. Assassin Terminator et préparez-vous pour Doomsday. Dans Terminator: Dark Fate (2019), le personnage est revenu avec une nouvelle paire de lunettes, dont l’apparence rappelle les Aviators de Ray-Ban.

007: Spectre (2015)

Acteur: Daniel Craig

Marque et modèle: Tom Ford Snowdon FT0237

Bien sûr, James Bond (Daniel Craig) ne pouvait pas manquer dans cette liste, et depuis Casino Royale (2006) il semble que le célèbre possède tout un placard rempli de lunettes (fabriquées principalement par Tom Ford) pour toute occasion. Mais prêtons attention au Tom Ford Snowdon FT0237 de Spectre (2015), qui fait son apparition sur la scène funéraire et donne cet air élégant à notre protagoniste, même si bien sûr ils l’aident également à passer inaperçu.

Atomique (2017)

Actrice: Charlize Theron

Marque et modèle: Saint Laurent SL 138

Et pour cacher les coups que Lorraine Broughton (Charlize Theron) a reçus, rien de mieux que des lunettes avec beaucoup de style rétro ou très années 80. Dans le film, il utilise plusieurs modèles d’entreprises bien connues telles que Tom Ford, Saint Laurent et Miu Miu, mais concentrons-nous sur les lunettes Saint Laurent SL 138 avec des verres sombres rappelant les Ray-Ban Wayfarer de The Wolf of Wall Street. À propos, David Percival (James McAvoy) brille également dans le film grâce à des lunettes Tom Ford Dimitry Vintage Aviator.

Le grand Lebowski (1998)

Acteur: Jeff Bridges

Marque et modèle: Vuarnet 03

Ce film de Coen Brothers mettait en vedette un individu nommé Jeffrey Lebowski, un quilleur au chômage de Los Angeles qui se fait appeler «The Dude». Évidemment, son apparence d’homme qui souffre toujours de la gueule de bois devait être accompagnée de quelques lunettes Vuarnet 03 qui le faisaient vraiment ressembler à une Rockstar. «Fat Thor» (Chris Hemsworth) sera-t-il aussi beau?

Fight Club (1999)

Acteur: Brad Pitt

Marque et modèle: Oliver Peoples 523

Le célèbre film de David Fincher présentait à l’écran l’excentrique vendeur de savon Tyler Durden, qui en plus de s’habiller de manière extravagante, son regard n’a pas détourné le regard grâce à l’Oliver Peoples 523 à monture en acier et aux verres rouges, d’une couleur très frappante. comme Raoul Duke de Fear and Loathing à Las Vegas.

Le Terminator (1984)

Acteur: Arnold Schwarzenegger

Marque et modèle: Gargoyles ANSI Classics

Le modèle Terminator T-800 Cyber ​​Dyne 101 (Arnold Schwarzenegger) s’est avéré être un cyborg avec beaucoup de style pour mener à bien sa mission d’exterminer John et Sarah Connor. Dans le film, il porte des gargouilles ANSI Classics qui le rendent extrêmement intimidant. Dans Terminator 2: Last Judgment (1991), il porte des lunettes Persol Ratti 58230, tandis que dans Terminator 3: Rise of the Machines (2003), il montre des lunettes, dont le modèle est la série Sama T3.

Lunettes de soleil cinéma

Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.