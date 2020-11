Malheureusement décédé en 2008 à l’âge de 66 ans, Michael Crichton restera toujours dans les mémoires comme roi du techno-thriller. Et c’est que cet écrivain aux multiples facettes mais spécialisé dans la base de science-fiction la plus réaliste n’a pas seulement vendu plus de 200 millions d’exemplaires dans le monde entier, mais a également fait le saut à l’écran en créant des séries à succès telles que Urgences ou des films comme Westworld(1973), ainsi que par adaptations de ses livres.

Car si tous ses 26 romans n’ont pas été adaptés au cinéma, et si ceux qui l’ont été ont eu des fortunes inégales, Crichton est l’auteur d’un nombre important de livres qui ont abouti à des films excellents ou, à tout le moins, très divertissants. Par conséquent, aujourd’hui, nous voulons vous recommander nos adaptations préférées de cet écrivain, scénariste et réalisateur qui a su voir le futur proche et qui nous a quittés trop tôt.

Musique: «Couleur de votre visage» par NoMBe.

Image CC: Photo de Jon Chase / Harvard News Office (CC BY 3.0)

