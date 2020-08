Comme chaque année, le Festival international du film d’horreur de Mexico, mieux connu sous le nom de Macabre, aura lieu du 25 au 30 août 2020 pour célébrer le meilleur du cinéma d’horreur avec une variété de films et de productions internationales incontournables. Cependant, contrairement aux années précédentes à la suite de la pandémie de coronavirus, la 19e édition du festival se déroulera en ligne, et gratuitement!

FilminLatino accueillera tous les titres de la sélection officielle du festival à partir de ce mardi 25 août, qui sera disponible jusqu’au 30 du même mois. Chaque titre a une limite de 3000 visionnements, vous pouvez donc profiter des premiers jours du festival pour profiter sans aucun problème de tous ces films d’horreur, que vous pouvez regarder gratuitement sur la plateforme si vous vous inscrivez à Filmin.

Parmi les catégories du long métrage international, du long métrage ibéro-américain, du court-métrage national, du court-métrage international et du court-métrage d’animation, complétées par les fonctions de commémoration du 103 anniversaire de la naissance de H.P. Lovecraft et son article de clôture du Cabinet du Dr Caligari en hommage à l’expressionnisme allemand, vous pouvez trouver plus de 70 titres qui promettent de nous horrifier avec leurs histoires sinistres.

Cependant, si vous souhaitez profiter de ces films d’horreur gratuitement mais que vous n’avez pas encore choisi les titres qui pourraient attirer le plus votre attention, voici quelques-uns des meilleurs longs métrages et courts métrages qui composent Macabro 2020.

Gholu (Nicholson, 2019)

D’une durée de deux minutes seulement, ce court métrage d’animation anglais est en fait le clip vidéo du groupe Thee Oh Sees sur un cannibale obsessionnel.

Incident (Fristedt, 2020)

Il s’agit d’un court métrage suédois dans lequel sur un plateau de tournage, trois jeunes acteurs commencent à se demander si la planche Ouija qu’ils utilisent a des effets réels.

Mauvaise herbe (Trujano, 2019)

Pedro vient de perdre sa mère, alors il décide de se rendre à Luvina pour rencontrer Tanilo, qui récite des messages des morts en vers.

« La » Bad Grass « , féroce à mort, veut que son meurtrier et puissant amant soit vengé, mettant en danger la vie de l’enfant qui, entre murmures et balles, ne veut qu’accomplir la dernière volonté de sa mère. »

Le court métrage mexicain de Carlos Trujano a déjà traversé le Festival international du film de Guadalajara et le Festival international du film de Morelia en 2019.

Terminal de Praia Grande (Simão, 2019)

La réalisatrice brésilienne Mavi Simão nous présente une histoire inspirée d’événements réels dans lesquels Catarina décide de quitter son São Luís natal pour commencer une nouvelle vie. En faisant ses courses pour sa fête d’adieu, il rencontre Francisco, avec qui il avait une relation, interrompu juste à son apogée lorsqu’il a disparu quelques années auparavant et se rendra compte que Francisco est la vraie raison de sa disparition.

Le Terminal Praia Grande a non seulement traversé des festivals locaux au Brésil tels que le Festival du film Maranhão na Tela et le Festival do Rio, mais a également eu l’occasion de se produire à Cannes, Locarno et Saint-Sébastien à travers des rencontres avec le cinéma brésilien.

Clarita (Cabrido, 2019)

Lauréate du prix du meilleur réalisateur au festival Fantasporto 2020 et faisant partie de la sélection Fantaspoa 2020, Clarita est un long métrage philippin qui raconte l’histoire d’une femme qui est détenue par la police alors qu’ils croient avoir été possédée par un démon. .

Zombies dans le Cañaveral: le documentaire (Schembri, 2019)

Le lauréat argentin du meilleur film, du meilleur scénario, du meilleur acteur et du prix du public au Festival Rojo Sangre de Buenos Aires 2019, arrive à Macabro en explorant les étapes du film de 1965 Zombies en el Cañaveral, un long métrage d’horreur argentin avec des allégories politiques dont toute trace a été perdue.

Le documentaire est également passé par le Festival international du film de Mar del Plata 2019, le Festival Insólito 2019, le Festival international de Pachamama 2019 et Fantaspoa 2020.

Poissa (Haglund, 2019)

Un Finlandais ordinaire a été coincé dans un endroit toute sa vie, il vit dans la même maison d’enfance mais maintenant avec sa femme et son fils alors qu’il est un fabricant de colle, mais soudain il est transporté d’un endroit à un autre, à un autre. à des miles.

Ce long métrage finlandais, lauréat du prix du meilleur film au festival Fantasporto 2020 et sélectionné dans des festivals tels que le Helsinki International Film Festival 2019, Midnight Sun Film Festival 2019 et Fantaspoa 2020, s’ouvre au Mexique et raconte une histoire de désir de liberté.

Deathcember (McIntosh, Marschall, Ezban, Varrati, Vaughn et plus, 2019)

Ce long métrage allemand réalisé par 24 réalisateurs internationaux dont le Mexicain Isaac Ezban, nous raconte 24 histoires qui analysent le côté le plus sombre de Noël.

Le film a traversé divers festivals à travers le monde tels que la Semaine de l’horreur de Saint-Sébastien, South African Horrorfest, Anomaly Filmfest, Dead Lake Filmfest, Night Visions, Buenos Aires Rojo Sangre, etc.

La mariée de Berlin (Bartlett, 2019)

La production américano-allemande aura sa première dans notre pays à travers le festival. The Berlin Bride raconte l’histoire de deux Berlinois uniques qui découvrent les appendices abandonnés d’un mannequin. Ensuite, chacun d’eux doit se mettre d’accord sur l’autre à travers le mannequin, ce qui déclenchera des conséquences grotesques.

Ce long métrage a remporté le prix du meilleur film au Blow-Up Chicago International Arthouse Film Fest 2019 et faisait également partie de la sélection du Hof International Film Festival 2019, Fantaspoa 2020.

Capitaine Blackbeard (Granillo, 2020)

Faisant partie de la sélection dans la catégorie des courts métrages mexicains, nous sommes témoins de l’histoire d’Isabella, une fille qui joue à être une pirate dans le ranch de ses parents quand il est envahi, alors elle doit s’aventurer dans la forêt à la recherche d’aide sans savoir que quelque chose de pire lui arrivera.

Captain Blackbeard était l’un des demi-finalistes des BAFTA Student Film Awards et nous en avons discuté avec son réalisateur Mateo Granillo.

