Le début de l’univers cinématographique Marvel a été un élément clé du grand succès de la franchise, “ Iron Man ” a été possible grâce au charisme de Robert Downey Jr et à l’adresse de Jon Favreau, donc une suite était inévitable et a commencé à donner les premiers signes de tête à un univers beaucoup plus grand, non seulement avec ce que nous verrions dans ‘The Avengers’, mais aussi en prenant des libertés importantes et peut-être que peu ont remarqué que c’était la “présentation” du Illuminati dans ‘L’homme de fer 2’.

Tout au long du MCU, il y a eu des références qui deviennent souvent importantes dans la franchise ou, souvent, ce ne sont que des mentions de bandes dessinées qui ne sont qu’une simple référence mais que beaucoup espèrent voir à l’avenir, dans le Le cas du groupe Illuminati est quelque chose qui pourrait arriver dans le futur, puisque plusieurs des membres existent déjà dans le MCU.

Peu de gens ont peut-être remarqué qu’il y avait une grande référence à la Illuminati dans ‘Iron Man 2’Eh bien, lorsque le gouvernement demande sa technologie, Tony Stark prend son téléphone portable et dans un coin, vous pouvez voir une application avec le Logo Illuminati, une équipe composée des héros Marvel les plus puissants et pas précisément en pouvoirs, mais par leur statut et se compose principalement de IRon Man, Namor, Black Bolt, Doctor Strange, Black Panther, Reed Richards et Charles Xavier, curieusement après l’achat de Fox par Disney, ils peuvent désormais occuper librement Reed Richards et Charles Xavier.

Cette petite référence pourrait être prise dans le futur et unir ce groupe de héros maintenant que tous les personnages Marvel sont à l’intérieur du MCU et qu’une éventuelle arrivée des Illuminati ne serait pas une idée folle.