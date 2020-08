Partager

Le film The New Mutants est déjà sorti et si vous voulez savoir s’il a une scène post-crédits, vous trouverez ici la réponse.

Le cinéma de super-héros nous a habitués à devoir attendre le générique de tous ceux qui ont travaillé sur le film pour voir s’ils ont ajouté autre chose. merveille Elle utilise souvent ces scènes post-crédits pour faire avancer ses futurs projets. La saga du X Men ils l’ont également utilisé et c’est pourquoi il est normal de se demander si Les nouveaux mutants a des scènes post-crédits ou non.

La réponse est que The New Mutants n’a PAS de scène post-crédits. Nous avons pu voir le film le jour de sa sortie et nous avons attendu la toute fin pour voir s’il y avait autre chose. Nous pouvons donc confirmer qu’il n’y a rien. C’est assez logique, puisque les mutants partent RENARD et maintenant, ils passeront à l’univers cinématographique Marvel, ce qui en fera le point final d’une saga qui dure depuis 20 ans. Prolonger l’histoire avec une scène post-crédits ne ferait rien. Bien qu’il soit clair que le sentiment que le film vous laisse, c’est que ce serait une bonne idée qu’ils fassent plus de films sur ce groupe de jeunes mutants. Mais nous savons que cela n’arrivera pas.

De quoi parle le film?

The New Mutants est l’histoire de 5 jeunes qui sont enfermés dans une institution où ils sont surveillés pour contrôler leurs pouvoirs. Puisqu’ils peuvent être un danger pour eux-mêmes et pour les autres. Au fur et à mesure que le film avance, ils commencent à subir de grands cauchemars qui commencent à se réaliser. Cela signifie qu’ils doivent développer le plein potentiel de leurs pouvoirs et former une équipe pour survivre.

Le film New Mutants est très divertissant et plein d’action, mais si vous allez le voir au cinéma, vous n’avez pas à rester après le générique car vous ne trouverez aucune scène ajoutée.

