Le réalisateur de The New Mutants révèle qu’il y a des scènes supprimées du film X-Men qui vient de sortir en salles.

Après un long moment, le film est sorti Les nouveaux mutants et tout au long du processus de production qu’il a eu, certaines scènes ont été tournées que nous n’avons pas vues dans le montage final qui est arrivé en salles. Le directeur Josh Boone il voulait commenter tout ce qui restait dans la salle de montage.

Le réalisateur a commencé: «Au lieu du commentaire audio typique de la scène, j’ai fait une sorte d’interview rétrospective sur la carrière de Bill Sienkiewicz pour parler de son temps à travailler pour Marvel et DC Comics et de tout le travail qu’il a fait en cours de route. au cours des années « .

«Nous avons également une grande sélection de scènes supprimées qui étaient trop drôles ou pas tout à fait adaptées à la coupe, que j’ai laissées comme des choses amusantes à regarder et à apprécier pour les fans, qui sont un peu plus des clins d’œil ou des blagues. Il y a aussi d’autres choses dans les coulisses dont je ne peux pas encore parler, mais c’était vraiment amusant de s’asseoir avec Bill et de découvrir sa vie et son travail. «

Le film est presque sorti sur des plateformes numériques au lieu du cinéma.

Il y a quelque temps Josh Boone a parlé de la possibilité que les nouveaux mutants ne soient pas directement sortis en salles.

«Eh bien, je veux dire, je n’ai pas vraiment peur de choses comme ça. Je veux juste que le plus de gens le voient. Et pour tous ceux qui veulent le voir, s’il vous plaît le voir », a déclaré Boone à l’époque. «Donc, évidemment, si nous pouvons le faire dans les salles, c’est toujours mon premier choix. Mais puisque Disney est venu me voir et m’a dit qu’ils allaient le diffuser, ce serait incroyable. Alors tout le monde peut le voir. Ça serait génial ».

Maintenant, il est sorti et nous devrons attendre sa sortie au format numérique pour pouvoir voir les scènes supprimées.