Bien que les six tranches de film du jeu vidéo populaire aient atteint un grand box-office, les fans n’ont pas hésité à montrer leur colère car son intrigue n’était pas fidèle à l’histoire originale, Alors maintenant, il sera à nouveau porté au cinéma et cette fois, il promet d’être une adaptation fidèle, comme le révèlent les nouvelles photos du redémarrage de ‘Resident Evil’.

Bien que les cas de coronavirus continuent d’augmenter dans le monde, Le tournage de Resident Evil se poursuit en Ontario, au Canada et heureusement, ils n’ont pas eu de problèmes, on s’attend donc à ce que la production n’ait pas de retards et puisse être publiée dès que possible, car elle a commencé à générer de grandes attentes parmi les fans du jeu vidéo.

Quelque chose que les fans veulent voir, c’est le chemin la production recréera la célèbre ville de Raccoon City, depuis la dernière fois qu’une bonne recréation de la ville n’a pas été faite, cependant, cette fois, les scénarios que nous verrons dans le film seront une copie fidèle de ceux du jeu vidéo, principalement le poste de police, alors on croise les doigts pour William Birkin / G de faire son apparition dans le long métrage présentant toutes ses phases.

Grâce aux publications du compte Twitter, Sisslethecat, nous avons vu les emplacements du nouveau film et il ne fait aucun doute qu’ils sont spectaculaires et fidèles au jeu vidéo, nous espérons donc que la production suivra ce même chemin avec le scénario et nous présentera l’histoire que nous attendions depuis quelques années, puisque la saga précédente a pris un chemin totalement différent , incorporant des personnages qui n’existaient pas dans l’intrigue originale et reléguant les vrais protagonistes à l’arrière-plan.

Il a également été confirmé que le manoir Spencer jouera un rôle important dans l’histoire, donc sûrement le redémarrage sera une combinaison des deux premiers jeux vidéo, ce qui laisserait la porte ouverte à l’arrivée de Nemesis dans la suite et étant considéré comme l’un des meilleurs méchants de la saga, les fans espèrent que cette fois ce sera fait une grande adaptation du personnage, car la dernière fois, ils lui ont fait devenir bon et se sacrifier pour sauver son ami.

Je veux dire, juste putain de merde. Je ne peux pas croire que nous obtenons ça. JE NE PEUX PAS CROIRE QUE NOUS OBTENONS CELA. pic.twitter.com/V1Ezor6EBV – Octobre 🎃 Commissions ouvertes! (@Sisslethecat) 4 novembre 2020

Voilà comment les nouvelles photos du redémarrage de ‘Resident Evil’ nous enthousiasment, car, apparemment, l’étude sera fidèle à l’histoire originale, comme en témoignent les lieux du film, nous espérons donc qu’elle n’aura pas de retard et qu’elle pourra arriver en 2021.