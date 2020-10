Pour cette saison d’Halloween et du Jour des Morts, peut-être une très bonne option pour avoir de petites frayeurs est de jouer à Animal Crossing. Oui, il s’avère que le célèbre jeu vidéo développé par Nintendo EPD cache, parmi ses décors colorés, des œuvres d’art qui sont hantées. Ensuite, découvrez certaines des pièces artistiques que vous ne voulez sûrement pas avoir comme ornement dans cet environnement social virtuel.

Dans l’une des dernières mises à jour de Animal Crossing: Nouveaux horizons Ladino a été présenté, un renard plutôt rusé qui se vante d’un bateau itinérant, qu’il utilise pour accoster et plus tard vendre des meubles et des objets spéciaux, ainsi que des œuvres d’art. A propos de ces derniers, il faut dire qu’ils ne sont pas authentiques, sauf pour un tableau. Notre mission est de comparer l’œuvre originale si nous voulons en faire don au musée. Mais au-delà de cela, il s’avère que plusieurs joueurs ont découvert que ce que vend le Ladino ne sont pas de simples objets inanimés, mais qu’ils cachent aussi plusieurs secrets: ils sont hantés et provoquent de véritables frissons.

La fille à la perle de Johannes Vermeer

Ce portrait de la fille à la perle qui ne semble pas nous quitter des yeux… ça bouge! Il s’avère que la version contrefaite, qui a une boucle d’oreille en forme d’étoile, au lieu d’une perle, ouvre et ferme les yeux si vous la regardez pendant longtemps. Dans la vidéo, que vous pourrez apprécier en tête de cette note, vous remarquerez que ces gestes sont exécutés à certains moments de la journée.

Femme regardant en arrière de Hishikawa Moronobu

La femme vêtue de rouge qui joue dans ce tableau bouge également. Si vous regardez en arrière, alors tout à coup vous regardez droit devant vous. Et au dos du tableau, vous pouvez voir l’ombre de son squelette. Quelle peur!

Otani Oniji III comme Yakko Edobei par Toshusai Sharaku

Il ne faut pas non plus faire confiance à cette peinture, car le protagoniste porte un visage inquiet et même triste, mais juste au coucher du soleil, il semble que son tempérament change et tout à coup il dessine un sourire extraordinaire. Assez effrayant pour être honnête …

Statue Dogū de la période Jomon

Non seulement les peintures sont effrayantes, mais les statues aussi. Dans ce cas, la statuette Dogū ne fait que léviter.

Et enfin, il y a des images qui ne sont pas hantées, mais elles sont très mystérieuses, puisque les touches rouges reposent sur le dos.

