La nouvelle du redémarrage de Predator a été une surprise, mais l’information a été divulguée sur Internet. Maintenant, le réalisateur Dan Tratchenberg a exprimé son mécontentement face à la nouvelle, ayant de grands projets pour faire la révélation, mais maintenant, clairement, il ne sera plus en mesure de le faire.

Voici ce que le réalisateur en a dit (via):

C’était censé être une surprise. J’y travaille depuis près de 4 ans maintenant. Je suis très triste que ce que nous avions en réserve pour découvrir comment vous pourriez découvrir ce film ne se produira plus. C’est une déception. Mais aussi… YAY! https://t.co/pKWz9tDAEB – Dan Trachtenberg (@DannyTRS) 20 novembre 2020

«C’était censé être une surprise. J’y travaille depuis 4 ans. Je suis très triste parce que nous avons caché cela pour que vous découvriez ce film, mais maintenant cela n’arrivera plus. C’est dommage. Encore… YAY! “

Les plans pour le redémarrage de Predator ne devaient pas être divulgués.

Il faut tenir compte du fait que le cinéaste n’est pas un novice qui garde des secrets, car lorsqu’il a ouvert 10 Cloverfield Avenue, il y avait beaucoup de spéculations sur la nature du projet. Finalement, il a été révélé que la bande appartiendrait à la franchise lancée par JJ Abrams, mais pour que cela se produise, cela a pris beaucoup de temps.

De plus, cela semble étrange que tout ait été révélé sans permission, non? Surtout si vous pensez que c’est un média officiel (Deadline) qui a rendu compte de la production du prochain film de la saga Predator. Le fait qu’un portail renommé ait publié ces détails sans l’autorisation préalable de Disney ne concorde pas.

Bien que le plan du réalisateur ait pu être ruiné, il est inévitable de remarquer un soupçon d’émotion à la fin de son message, alors il y a probablement plus d’informations qui n’ont pas été publiées.

Bientôt, il y aura une nouvelle version de Predator.

Bien que la nouvelle du redémarrage de Predator ait été une surprise, maintenant qu’elle est devenue publique, nous devons attendre de voir quelles décisions seront prises avec la propriété.

redémarrage du prédateur



José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je gravirai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.