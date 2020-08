Partager

Le classique de Cartoon Network de 1998, The Powerpuff Girls, sera adapté en une série live-action par The CW et Berlanti Productions.

Créé par Craig McCracken, Les super poussins fait ses débuts en Cartoon Network en 1998 et a été produit par Hanna-Barbera Productions pour les quatre premières saisons et Cartoon Network Studios pour les deux autres. La série se concentre sur trois petites filles aux super pouvoirs, Bulles, fleur et bouton d’or, qui vivent dans la banlieue fictive de Townsville (USA) avec leur père, le professeur Utonium, qui les crée en ajoutant accidentellement un mélange de « Chemical X » destiné à produire les filles parfaites. Les trois petites héroïnes utilisent leur impressionnant éventail de compétences pour combattre des méchants comme Mojo Jojo et lui.

L’émission originale Powerpuff Girls a duré jusqu’en 2005, avec un long métrage sorti en 2002 et un spécial CGI en 2014. Puis, en 2016, Cartoon Network a redémarré la propriété pendant trois saisons avant de se terminer en 2019.

La nouvelle série de Le CW Powerpuff Girls sera écrit et produit par Heather Regnier et Diablo Cody, avec Greg Berlanti Productions de Berlanti, Sarah Schechter et David Madden servant également de producteurs exécutifs et de producteurs pour Warner Bros. Television.

Ses protagonistes aussi.

Ce qui ressort le plus de la série Powerpuff Girls, ce sont les différentes personnalités et pouvoirs des trois petits protagonistes.

Blossom est la leader de l’équipe, elle est fan de rôles féminins et sa couleur est rose. Elle met en valeur ses cheveux roux et son pouvoir unique de souffle de glace. Bubbles est la plus douce et la plus douce des trois, essaie toujours d’être de bonne humeur et aime la nature lorsqu’elle communique avec les animaux. Il se distingue par ses cheveux blonds et sa couleur est bleue. Son pouvoir unique est d’émettre des ondes supersoniques.Buttercup est le plus dur du trio grâce à son tempérament fort qui lui permet de prendre des décisions plus spontanées. Sa couleur est verte et ses cheveux sont noirs. Elle est la seule à ne pas posséder un pouvoir unique.

On imagine que la nouvelle série live-action des Powerpuff Girls respectera l’apparence et les couleurs des protagonistes. Bien qu’ils puissent également changer la race de certains d’entre eux pour en faire un programme plus inclusif.

Partager