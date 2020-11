Les premières réactions à Ready Player Two sont arrivées … Et il semble que le livre n’apprécie pas les fans qui attendaient avec impatience la prochaine partie des aventures de Wade Watts et de la compagnie.

Ready Player One avait déjà une adaptation cinématographique.

Et c’est que, à cause des fragments qui ont été filtrés dans les réseaux, il semble que le roman ne plonge pas plus loin dans l’univers qui s’est construit depuis le début et, au contraire, choisit de suivre la même formule d’introduction d’une chasse au trésor que le principal moteur narratif, en plus du fait qu’à cette occasion, les références à la culture pop arrivent presque triplées, une question qui a été qualifiée de fastidieuse.

En 2011, à la sortie de Ready Player One, la critique était un peu dure, même si petit à petit, l’histoire a conquis les lecteurs au point que les éloges ont été unanimes, assurant même une adaptation cinématographique, de la main de Steven Spielberg. , le même qui est arrivé en 2018. Désormais, la suite littéraire, qui vient de sortir le 24 novembre dans sa version anglaise, subit le même sort que son prédécesseur. Les opinions s’amélioreront-elles? Seul le temps dira.

Prêt Player One (2018).

En attendant, nous vous laissons avec ce que la communauté des lecteurs et des internautes dit du nouveau projet. Les critiques visent principalement le style narratif de l’auteur, Ernest Cline, perçu comme quelque peu répétitif.

REMARQUE: Vous trouverez ci-dessous des spoilers pour le roman Ready Player Two.

Si vous avez déjà considéré que votre écriture était mauvaise, veuillez lire ce fil d’extraits de Ready Player Two, sentez votre cerveau s’échapper de vos oreilles et considérez que vous êtes peut-être un dieu en or de l’écriture en fait https://t.co/yH3BFzIz5S – Trinary 🌟 (@TrinarySuns) 24 novembre 2020

“Si vous avez déjà pensé qu’ils écrivaient mal, lisez ce fil avec des extraits de Ready Player Two, sentez votre cerveau sortir de vos oreilles et considérez que ce sont peut-être des dieux en or de l’écriture.”

En référence à un paragraphe qui contient un grand nombre de références au mot “Arcadia” uniquement pour arriver au point que les personnages vont monter à bord d’un vaisseau spatial.

“Enfer, Ready Player Two ne vous laissera même pas vous préparer avant qu’il ne ressemble totalement à The Big Bang Theory.”

À peine commencé le premier chapitre, Wade commence à faire référence à Back to the Future sans interruption, déclarant qu ‘«il se lève en même temps et avec la même chanson que Marty McFly dans le film« Back in Time », de Huey Lewis and the News .

“Ravi d’annoncer que les premières pages de Ready Player Two sont plus qu’une parodie.”

Faisant allusion au fait que, sur une seule page, il y a plusieurs références à Max Headroom et The Intergalactic Traveler’s Guide.

Bien sûr, il faut tenir compte du fait que le livre n’a été sur les étagères qu’un jour, il est donc trop tôt pour en juger. Cependant, en dehors de Twitter, des portails tels que Den of Geek ou Goodreads ont également publié leurs réactions à Ready Player Two et ils ne sont pas favorables non plus.

Le nouveau roman sera publié en espagnol en mars 2021.

