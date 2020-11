Avec la première bande-annonce du redémarrage d’Animaniacs, les fans de la version des années 90 semblaient satisfaits de ce que Hulu s’apprêtait à présenter sur leurs écrans. Après le lancement de cette nouvelle version, les opinions se sont envolées et certaines des premières réactions n’ont pas été aussi bienveillantes avec les frères Yakko, Wakko et Dot, même si tout n’est pas si désastreux …

Voici quelques-unes des opinions exprimées par des critiques spécialisés sur les nouvelles aventures des irrévérencieux frères Warner.

Pour commencer, Collider est le point de vente qui évalue le redémarrage comme vraiment mauvais et le titre de sa critique le prouve: “Je ne suis pas heureux d’annoncer que les nouveaux Animaniacs sont mauvais”. Le texte ne se limite pas à faire des comparaisons avec la version de 1993 et ​​mentionne que si la série originale arborait un discours intelligent et respectait le public, appelons-la enfants ou adultes, “La version 2020 d’Animaniacs, en revanche, parle à tout le monde comme s’ils étaient des idiots stupides, et que la version 2020 d’Animaniacs est le seul bastion de l’intelligence dans un monde stupide et idiot”.

De même, il remarque que, même avec le retour de la distribution vocale originale, l’un des gros problèmes est le scénario et le changement de ton du programme qui obéit au nouveau contexte social. En d’autres termes, les blagues et les blagues se sentent vraiment malmenées et vous regrettez le peu d’efforts qu’elles déploient pour raconter de nouvelles histoires. Cependant, tout n’est pas mal car, étonnamment, ce célèbre segment mettant en vedette Pinky and the Brain prend les paumes du programme. «La nouvelle version de Pinky and the Brain est pratiquement une victoire constante»dit Collider. Mais même les souris ne conservent pas la série pour le support pour garantir qu’Animaniacs est un produit “inutile”.

Passons maintenant à Variety, un médium qui a aussi une mauvaise impression des Animaniacs 2020:

“La plupart du temps, sa concentration sur la façon dont le monde est en désordre en ce moment donne aux Animaniacs 2020 un goût plus amer qui les empêche d’être aussi pétillants qu’ils l’étaient et pourraient l’être.”

Gizmodo note ce qui suit:

“Cette version d’Animaniacs était censée être nostalgique et en même temps un nouveau spectacle pour une nouvelle génération, mais elle ne réussit pas non plus.”

L’AV Club a écrit:

“En poursuivant tant de cibles, Animaniacs finit par courir après sa propre queue.”

Concernant ces mauvaises critiques, il faudra se rappeler que Tom Ruegger, créateur d’Animaniacs, n’était pas satisfait du redémarrage et a déclaré:

Nous allons faire fortune avec cette émission sans engager les scénaristes originaux. Oh, je comprends la référence, mais la cupidité ici est très évidente. Redémarrer une série sans impliquer l’équipe créative originale juste pour gagner plus d’argent, et en plaisanter à ce sujet, est dégoûtant«.

Sur ces déclarations, la revue de Collider en tient compte et exprime:

«Je peux respecter et comprendre que le premier épisode est basé sur et plein de blagues sur le fait d’être un redémarrage, juste pour gagner de l’argent, une représentation de la perte de créativité d’Hollywood. Mais continuer à faire cette blague pendant au moins cinq épisodes d’une saison de 13 épisodes produit des rendements décroissants presque immédiatement. ”

Mais tout n’a pas été aussi désagréable pour Anmanicas 2020, car il y a des médias qui ont mis en avant les atouts de la série et que nous vous présentons ci-dessous:

DÉCIDER:

«S’il y a quelque chose dont nous avons besoin en ce moment, c’est quelque chose de fiable pour nous faire rire. Et Animaniacs remplit ce projet de loi, presque aussi bien que les années 90. »

Films IGN:

“Les mésaventures de Yakko, Wakko et Dot sont toujours une huée, et les segments Pinky et Brain aident à ajouter suffisamment de variété pour que chaque épisode continue.”

ComicBook.com:

Les nouveaux Animaniacs vont bien. Honnêtement, considérer que redémarrer la franchise aurait pu être un désastre, c’est en soi un triomphe.

CBR:

«2020 est une scène différente de 1993, il reste donc à voir comment le public répondra à l’humour des Warner Brothers et de leur sœur Dot. […] C’est l’une des séries les plus drôles de l’année.

Enfin, sur le célèbre site Rotten Tomatoes, la nouvelle série bénéficie d’un taux d’approbation de 89% avec un total de 19 avis par des médias spécialisés.

Warner Bros.Animation et Hulu ont confirmé la création d’une deuxième saison qui sera probablement diffusée en 2021.

