Aujourd’hui Désespéré, le grand début hollywoodien de Robert Rodriguez – Et une sorte de grand remake de son film indépendant El mariachi – on le trouve emblématique et incontestable en raison de son magnifique choix d’acteurs.

Et s’il y a quelqu’un qui se démarque sur la bande au-delà du magnétique Antonio Banderas en tant que protagoniste, elle est une très jeune Salma Hayek dans quel fut son premier rôle à Hollywood … quoi Cameron Diaz était sur le point de le voler!

La Mexicaine de 54 ans se souvient que le studio voulait que Cameron Diaz joue son rôle dans Desperado. (Image: Sortie de Sony Pictures / New Line Cinema)

En effet, coïncidant avec le 25e anniversaire de Desperado – que nous célébrons cette année -, la Mexicaine de 54 ans a rappelé l’énorme défi qu’elle a dû relever pour accéder au rôle de la séduisante libraire Carolina.

Dans une interview avec Elle, le nominé pour Oscar de la meilleure actrice pour Frida souligne que, malgré une certaine notoriété dans son pays d’origine pour avoir joué dans la telenovela TeresaCe n’est que grâce au fait que Robert Rodriguez l’a vue avec désinvolture à la télé qu’il a eu l’opportunité de faire le saut à Hollywood.

Et c’est que Hayek a assisté au programme Univision présenté par Paul Rodriguez, et là il a déclaré leur désir d’aider à accroître la représentation latino à Hollywood. À son intention manifeste mais risquée de faire le saut dans le pays voisin, la présentatrice lui a rappelé qu’à cette époque, il n’était pas courant pour les actrices latines d’aspirer à des rôles importants. Mais Hayek n’a pas reculé:

«Je vais changer cela. Ce n’est pas normal », a-t-il déclaré catégoriquement. Cette assurance, associée à son charisme et à son attractivité était ce qui a encouragé Rodriguez à la choisir pour jouer le rôle de Carolina.

Mais les choses à Hollywood ne sont jamais aussi faciles, et Photos de Columbia, le studio appartenant à Sony qui a financé le projet Desperado, n’a pas partagé la conviction du cinéaste et a forcé Hayek à passer par un processus de test ardu avec de nombreuses autres actrices latines.

«Je me souviens que Cameron Diaz était très populaire à l’époque, et son nom de famille était Diaz, alors ils ont dit qu’elle pouvait être mexicaine», dit Hayek. “Elle était sur la liste, et j’ai dû refaire le test … Je vous le dis, le studio voulait que Cameron Diaz joue le mexicain.”

Gardez à l’esprit que Diaz, qui travaillait comme mannequin depuis l’adolescence, avait capté l’intérêt de tous avec son premier film, Le masque (1994). Le film avec Jim Carrey a transformé le Californien en sex-symbol du jour au lendemain, il n’est donc pas surprenant que les studios aient tiré au sort leur signature pour de nouvelles productions. Mais … Cameron Diaz joue le mexicain?

Bien qu’il soit vrai que la famille paternelle de Diaz est cubain (plus précisément, il descend des Espagnols qui ont émigré à Cuba), la connexion de Diaz avec le monde latin va peu au-delà de son nom de famille. Bien sûr, cela semblait plus que suffisant pour l’étude … Comment les choses ont changé pour le mieux!

Malgré tout, Hayek considère qu’avoir réussi à participer et passer les tests pour le rôle de Carolina était déjà une conquête pour les Latinos à Hollywood à cette époque – dont la situation n’était pas du tout privilégiée, bien au contraire.

À titre d’exemple de ce dernier, voici comment Hayek se souvient du processus de casting pour La Maison des Esprits –L’adaptation 1993 du roman d’Isabel Allende–:

«J’ai demandé un casting. Ils ne voulaient même pas me faire tester », dit-il. “C’était comme,” Entends-moi juste dire les lignes. ” Et c’était pour un rôle Latina ».

«Ils n’ont pas embauché de Latinos pour des rôles latinos. Ils n’engageaient pas de Latinos, en général – à moins que ce ne soit comme femme de chambre ou comme prostituée. Et ce rôle n’était ni une femme de chambre ni une prostituée ».

Heureusement, Rodriguez a finalement pu montrer que son nez était correct et que Hayek remplissait toutes les conditions non seulement pour clouer le rôle, mais aussi pour émerger en tant que superstar latine.

