La maison de Mickey Mouse se prépare à explorer d’autres territoires maintenant que sa plate-forme de streaming se développe dans toute l’Amérique latine. Au Mexique, nous aurons Disney Plus à partir du 17 novembre et pour fêter l’événement, une grande partie de ses programmes et séries originaux pourront être vus sans abonnement pendant une semaine avant leur arrivée, via la télévision sur les chaînes payantes du Maison Disney.

Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, National Geographic, Nat Geo Wild, Nat Geo Kids, FOX Channel, FOX Life, Cinecanal, FX et FXM participeront à l’événement où la société Walt Disney invitera le public à connaître la plateforme.

Ci-dessous un guide des programmes Disney Plus que vous pouvez voir sans abonnement de 10 novembre et jusqu’au 16.

Mardi 10 novembre

Beaucoup d’histoires, un seul endroit

Ce sera un programme spécial diffusé simultanément sur Mardi 10 novembre à 19 h sur toutes les chaînes de télévision de la famille Disney, qui a pour mission de présenter au public en profondeur ce que sera la plate-forme Disney Plus, ainsi que d’offrir de petits aperçus et des aperçus exclusifs du contenu. Il aura la participation de Chris Hemsworth, Diego Luna, Pedro Pascal, Zoe Saldana, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Poncho herrera et plein d’autres. Il comportera également des présentations musicales de Trini, Sebastian Yatra et Morat. Apprenez-en plus ici.

Mercredi 11 novembre

L’histoire d’Imagineering

Il s’agit d’une série documentaire, originale de la plateforme, qui emmène le spectateur vers Walt Disney Imagineering, un centre de design où l’entreprise développe une grande partie de ses idées pour les projets les plus emblématiques et attractifs de ses parcs d’attractions. Le premier épisode sera diffusé à 22 h par National Geographic.

Jeudi 12 novembre

Journal d’un futur président

Ce genre de sitcom pour adolescents suit les histoires d’Elena Cañero-Reed, une jeune cubano-américaine de 12 ans dont le souhait le plus sacré est de devenir un jour présidente des États-Unis. Cependant, elle doit d’abord survivre au monde sauvage du lycée, où elle rencontrera des amis, des ennemis et de nombreuses leçons de vie qui seront idéales pour sa conversion en leader. La diffusion de son premier chapitre aura lieu à 21 h sur Disney Channel.

Vendredi 13 novembre

Ristorantino d’Arnoldo

Les petits peuvent se rencontrer Disney Junior à 20h une première exclusive Disney + qui est entièrement produite en Amérique latine et avec Diego Topa. Suivez les aventures d’Arnoldo et Francis, deux personnages bien connus de Junior Express.

Samedi 14 novembre

Star Wars: Guerre des clones

Autant que Disney XD comme FX diffusera les deux premiers épisodes de la dernière saison de cette série animée. La première chaîne le fera à 21 heures et le second à 22 heures le 14 novembre, avec deux différences: le premier sera doublé en espagnol et le second dans la langue originale avec sous-titres.

Dimanche 15 novembre

Le mandalorien

La série à succès inspirée de l’univers Star Wars, avec un chasseur de primes et Baby Yoda comme protagoniste, peut être vue sans coupure Chaîne FOX. Bien sûr, ce ne seront que les deux premiers épisodes de la saison initiale. Cela arrivera de 22 heures.

Lundi 16 novembre

High School Musical: The Musical: La série

“Nous serons tous ensemble” pour la mise à jour musicale et narrative des films classiques de Disney Channel. Dans cette série, un groupe d’élèves adolescents attend avec enthousiasme la première production théâtrale de l’école tout en vivant des expériences typiques de la scène du lycée. Le premier épisode sera vu sur la chaîne susmentionnée à 20 heures.

Mardi 17 novembre

Disney Plus

À partir de ce jour, tout le monde pourra profiter de Disney Plus. Vous pouvez toujours vous abonner avec un prix de rente spécial en cliquant ici. Connaissez également dans ce lien l’ensemble du catalogue de la plateforme. Ils sont prêts?

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les fêtes auxquelles je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.