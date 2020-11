Après la levée de l’embargo sur la presse, nous avons déjà les premières réactions des critiques et des journalistes à Mank, le nouveau film de David Fincher. Et si notre soupçon se confirme que nous sommes confrontés à une histoire dense dans sa recréation méticuleuse de l’atmosphère de l’âge d’or d’Hollywood, tout indique que cette production de Netflix être l’un des meilleurs candidats aux prochains Oscars.

Les critiques décrivent déjà le film Netflix de David Fincher comme un cadeau aux cinéphiles et une valeur sûre pour les Oscars. (Image: Netflix)

En effet, comme cela s’est produit avec l’Irlandais – Avec lequel Netflix a remporté pas moins de 10 nominations -, il semble plus que probable que Mank obtiendra au moins des nominations pour Meilleure photographie, Conception de production, Costumes et interprétation –Surtout en cas de Gary Oldman Oui Amanda Seyfried.

Et nous parlons d’un projet longtemps chéri par Fincher, qui y travaille depuis avant ses débuts au cinéma, l’infortuné Alien 3 (1992). C’était son propre père, le journaliste Jack Fincher, qui a écrit le scénario original de Mank – que Fincher Jr. et Eric Roth ils auraient retouché au fil des ans.

Pour ceux qui n’ont pas entendu parler d’elle maintenant, nous dirons que Mank nous montre le caméléon Gary Oldman dans le rôle du scénariste oscarisé Herman J. Mankiewicz, face à ses démons personnels (en particulier l’alcoolisme) tout en luttant pour terminer le scénario de Citoyen Kane (1941) – le film mythique réalisé par Orson Welles. Le casting principal est complété par Seyfried comme l’actrice Marion Davies, Charles Dance comme William Randolph Hearst –Le magnat qui a inspiré le personnage de Kane–, Lily Collins, Arliss Howard Oui Tom Burke.

C’est le premier film que Fincher a réalisé depuis Perdu (2014), depuis ces dernières années, il s’est consacré à plusieurs projets télévisés de Netflix –Incluant la série Mindhunter et l’anthologie animée Amour, mort et robots. Il faut dire que la relation entre le cinéaste et le géant du streaming remonte à Château de cartes, La première propre série de Netflix qui a été décisive pour dynamiser son côté production.

Et sans plus tarder, jetons un coup d’œil à ce que les critiques disent de Mank.

«C’est dense, agréable et stimulant (et aussi stimulant) pour quiconque s’intéresse à l’histoire d’Hollywood», écrit Steve Pond dans The Wrap. «Il est difficile d’imaginer que Mank ne soit pas un candidat sérieux pour les Oscars. À l’heure actuelle, je considère que c’est une valeur sûre dans plusieurs catégories, notamment la photographie, le montage, la direction artistique, la bande originale et même le cinéma et le réalisateur ».

Pour sa part, Pete Hammond de Deadline ajoute: «Attendez-vous à des nominations pour le meilleur film, réalisateur, acteur pour Oldman, actrice de soutien pour la révélation d’Amanda Seyfried dans le rôle de Marion Davies, photographie pour l’incroyable travail en noir et blanc d’Erik Messerschmidt, Conception de production pour Donald Graham Burke, costumes pour le goût exquis de Trish Summerville, montage pour Kirk Baxter, bande originale pour Trent Reznor et Atticus Ross, ainsi que maquillage, effets sonores et visuels ».

“Il pourrait également avoir des nominations pour le meilleur second rôle masculin pour Charles Dance pour son Hearst, ou pour Arliss Howard pour son Louis B. Mayer, même si la période sera plus difficile car cette catégorie sera remplie cette année.”

D’autres ont décidé de diffuser leurs expériences sur Twitter:

#Mank de David Fincher est phénoménal. Tout, de la conception sonore brillante aux performances incroyables, en fait l’un des meilleurs films de 2020. Les cinéphiles vont ADORER ce film. pic.twitter.com/WmmAvgIJGJ – Steven Weintraub (@colliderfrosty) 30 octobre 2020

Mank de David Fincher est phénoménal. Tout à ce sujet, de la conception sonore brillante aux performances incroyables, en fait l’un des meilleurs films de 2020. Les cinéphiles vont ADORER ce film. “

#Mank est la lettre d’amour au cinéma dont nous avons besoin de toute urgence cette année, et elle est ancrée dans un autre virage magistral de Gary Oldman, ainsi qu’une performance vraiment révélatrice d’Amanda Seyfried, qui mérite tous les prix d’actrice. J’ai adoré ce film. – Joe Utichi (@joeutichi) 30 octobre 2020

«Mank est la lettre d’amour au film dont nous avions besoin cette année, et elle est étayée par un autre travail magistral de Gary Oldman, ainsi qu’une performance révélatrice d’Amanda Seyfried, qui mérite tous les prix d’acteur. J’adore ce film. “

Maintenant que l’embargo de Mank est terminé … vous saviez déjà que c’était fait pour moi. Et vous aussi, si vous êtes dans l’histoire du cinéma hardcore mise en scène par un réalisateur et un écrivain qui ont tous deux adoré s’y plonger. Pas un film sentimental sur H’wood, mais, à sa manière, un film joyeux. – Mark Harris (@MarkHarrisNYC) 30 octobre 2020

«Maintenant que l’embargo Mank est terminé… vous saviez déjà que c’était fait pour moi. Et pour vous aussi, si vous aimez l’histoire du cinéma portée par un réalisateur et un scénariste passionnés de s’y plonger. Ce n’est pas un film hollywoodien sentimental, mais c’est une célébration à sa manière. “

MANK est romantique et cynique. C’est provocateur et démodé. C’est ce à quoi je m’attendais et tout à fait surprenant. C’est aussi magnifique. Et j’ai besoin de le revoir. Tous saluent Fincher (père et fils). – Josh Horowitz (@joshuahorowitz) 30 octobre 2020

«Mank est romantique et cynique. C’est provocateur et ancien. C’est ce que j’attendais et en même temps complètement surprenant. C’est aussi beau. Et j’ai besoin de la revoir. Vive le Fincher (père et fils) ».

Après une sortie limitée dans les salles américaines (et peut-être dans d’autres territoires?) En novembre, Mank débarquera sur Netflix le 4 décembre.

