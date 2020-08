Dans la nuit du 28 août, Chadwick Boseman, l’acteur surtout connu pour son rôle principal dans Panthère noire. Quelques minutes à peine après avoir partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux de l’acteur, ses collaborateurs comme Mark Ruffalo, les entreprises pour lesquelles il a travaillé comme Disney et Marvel, ont partagé leurs réactions.

Beaucoup d’entre eux, y compris des médias comme Variété, ont partagé leurs interviews, leurs expériences et la douleur causée par la triste nouvelle de la mort de Boseman à 43 ans. En voici quelques uns:

L’acteur mexicain Gael García Bernal a réagi à la mort de Manuel « El loco » Valdés et Boseman.

Oh, camarade acteur. Vous et le fou êtes allés suivre le vol là-bas, là-bas. Nous sommes les acteurs qui restent sur la piste de danse sans que personne ne nous applaudisse. Interprété ces histoires auxquelles nous croyons tous. Des câlins éternels sans les avoir rencontrés. https://t.co/cVAbRSXMfL – Gael García Bernal (@GaelGarciaB) 29 août 2020

Difficile d’entendre ça. Repose en paix mon frère. Merci de partager votre éclat et votre lumière et de partager votre talent avec le monde. Mon amour et ma force avec ta famille », a écrit The Rock.

Difficile d’entendre ça.

Repose en amour, mon frère.

Merci de faire briller votre lumière et de partager votre talent avec le monde. Mon amour et ma force pour votre famille. https://t.co/hNAWav7Cq8 – Dwayne Johnson (@TheRock) 29 août 2020

Juste au moment où vous pensiez que 2020 ne pouvait pas être pire. Un homme profondément doué est parti trop tôt. Sa mémoire brûlera férocement … d’ici à l’éternité », a déclaré l’acteur emblématique de Star Wars.

«Nos cœurs sont brisés et nos pensées vont à la famille Chadwick Boseman. Votre héritage vivra pour toujours. Repose en paix ».

Nos cœurs sont brisés et nos pensées vont à la famille de Chadwick Boseman. Votre héritage vivra pour toujours. Repose en paix. pic.twitter.com/1FjjfWT6jn – Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 29 août 2020

«Tout ce que j’ai à dire, c’est que les tragédies accumulées cette année n’ont fait que s’aggraver avec la perte de #ChadwickBoseman. Quel homme et quel immense talent. Frère, tu étais l’un des plus grands de tous les temps et ta grandeur ne faisait que commencer. Seigneur je t’aime Reste au pouvoir, roi.

Tout ce que j’ai à dire, c’est que les tragédies qui se sont accumulées cette année n’ont été aggravées que par la perte de #ChadwickBoseman. Quel homme et quel immense talent. Frère, tu étais l’un des plus grands de tous les temps et ta grandeur ne faisait que commencer. Seigneur aime déjà. Reste au pouvoir, roi. – Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 29 août 2020

Une perte incommensurable. De Black Panther à Da 5 Bloods, Chadwick Boseman a apporté force et lumière à l’écran, à chaque fois. «

« C’est un coup dur. »

«Mes prières vont à la famille de Chadwick et à ses proches. Le monde manquera son immense talent. Dieu a son âme ».

« Puissant. Éternellement puissant.

En puissance Éternellement au pouvoir – Barry Jenkins (@BarryJenkins) 29 août 2020

Je suis absolument dévasté. C’est au-delà du déchirement. Chadwick était spécial. Un vrai original. C’était un artiste profondément engagé et constamment curieux. Il avait beaucoup de travail incroyable à créer. Je suis infiniment reconnaissant de notre amitié. Reste au pouvoir, roi.

Je suis absolument dévasté. C’est au-delà du déchirement. Chadwick était spécial. Un vrai original. C’était un artiste profondément engagé et constamment curieux. Il lui restait tellement de travail incroyable à créer. Je suis infiniment reconnaissant de notre amitié. Reste au pouvoir, King💙 pic.twitter.com/oBERXlw66Z – Chris Evans (@ChrisEvans) 29 août 2020

«Chadwick était quelqu’un qui rayonnait de puissance et de paix. Qui était bien plus que pour lui-même. Quelqu’un qui a vraiment pris le temps de voir ce que vous faisiez et de vous soutenir lorsque vous ne vous sentiez pas en sécurité. Je suis honoré d’avoir ces souvenirs. Les conversations, les rires. Mon cœur est avec vous et votre famille. Vous serez manqué et jamais oublié. Repose en puissance et en paix, mon ami.

Tu vas me manquer, frère d’anniversaire. Tu as toujours été léger et aimant pour moi. Mon dieu… pour toujours et à jamais », Don Cheadle, James Rhodes dans Endgame et Infinity War.

#WakandaForever 🖤 pic.twitter.com/5nWaRhcKwk – Person, Woman, Dave Bautista, Camera, TV (@DaveBautista) 29 août 2020

réactions de mort de panthère noire chadwick boseman wakanda pour toujours

Susana Guzmán De la O L’écriture et le cinéma sont mes plus grandes amours. J’admire Tarkovski, mais je pleure à chaque fois que je vois Up.