Legendary Pictures avait déjà choisi les deux réalisateurs qui travailleraient sur la suite de The Texas Chainsaw Massacre, un film slasher de 1974. Cependant, il a été rapporté (via) que le duo a quitté le projet en raison de différences créatives.

Ceux qui envisageaient de passer derrière les caméras étaient les frères Ryan et Andy Tohill., Créatifs irlandais surtout connus pour leur travail sur le film indépendant The Dig. Lors de leur embauche en février de cette année, le producteur Fede Álvarez a mentionné ce qui suit:

«La vision des Tohills est exactement ce que veulent les fans. C’est violent, excitant et tellement tordu que ça reste avec toi pour toujours. «

Cependant, il semble que cette vision susmentionnée ne verra pas le jour dans un avenir proche, car il a également été annoncé que, avec son départ, intervenu juste une semaine après le début du tournage, le studio avait décidé de se passer complètement de les scènes qu’ils avaient déjà terminées pour pouvoir repartir de zéro avec une nouvelle coupe, vraisemblablement parce que le matériel déjà prêt ne répondait pas aux attentes des cadres.

Même avec cela, ceux qui attendent cette nouvelle livraison peuvent être rassurés, car rapidement, la société de production a trouvé un remplaçant pour commander le projet: c’est David Blue García, un cinéaste originaire du Texas spécialisé dans le travail avec des micro-budgets. Il est à noter que ce sera son deuxième long métrage après Tejano, à partir de 2018.

Cette adaptation à The Texas Chainsaw Massacre sera réalisée de la même manière que ce qui s’est passé avec Blumhouse’s Halloween, car elle ignorera les sept suites et remakes après l’original pour reprendre l’histoire là où la première s’était arrêtée. Il mettra en vedette Elsie Fisher (Eight Grade), Sarah Yarkin (Happy Death Day 2U), Jacob Latimore (Maze Runner) et Moe Dunford (Vikings). De plus, le scénario sera écrit par Chris Thomas Devlin et sera produit par Álvarez et Rodolfo Sayagues, qui sont rejoints par Kim Henkel, auteur de la première partie.

Le film original a été commandé par Tobe Hooper, chef de Poltergeist, et a raconté l’histoire d’un groupe de jeunes hommes perdus au Texas qui rencontrent des meurtriers psychopathes qui les poursuivent avec des tronçonneuses.

Reste à voir quelle forme prendra cette suite du Texas Chainsaw Massacre sans ces deux réalisateurs.

photos légendaires Sequel The Texas Chainsaw Massacre

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les « Philly Steps » et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.