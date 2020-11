Le nouveau film sur le psychopathe qui porte le masque Ghostface est au milieu d’un débat parmi les fans car il a été révélé que le titre officiel est simplement “ Scream ”, quelque chose qui n’a pas de sens car il s’agit d’une continuation et non d’un redémarrage du saga, face à ce problème, les réalisateurs Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin ont expliqué pourquoi «Scream 5» est une suite.

Dans une récente interview pour Cinema Blend, Gillet a expliqué que tous deux avaient une grande responsabilité de continuer cette saga sans Wes Craven, le créateur de la franchise, afin de respecter la mémoire du réalisateur et de ses personnages, donc ils voulaient faire évoluer ‘Scream ‘, mais en même temps maintenir son essence:

“Je pense que nous avons eu cette peur, et Matt y a fait allusion plus tôt, en lisant le scénario. Il y a beaucoup de poids dans ce que sont ces quatre films. En passant, cela parle des personnages hérités. Le fait qu’il y ait tellement de personnages sur le que tant de gens veulent en savoir plus, veulent plus d’histoires racontées avec ces personnages. Il n’y a qu’un seul niveau d’amour et de respect pour le monde créé par Wes (Craven) et Kevin (Williamson). Donc, pour nous, nous nous sentons comme la seule façon bien faire cela, c’était créer de la connectivité ».

Le réalisateur a ajouté: “Et pour nous, nous avons estimé que c’était la seule bonne façon de le faire. Pour avoir un lien avec le passé et trouver un moyen de créer des personnages nouveaux et intéressants qui réunissent un nouveau public et un ancien public. Et, j’espère que tout va de l’avant d’une manière contemporaine, effrayante et amusante. “

Alors sachant pourquoi ‘Scream 5’ est une suite et non un redémarrage, il suffit d’attendre sa première, qui aura lieu le 14 janvier 2022, car malgré le fait que les enregistrements soient déjà terminés, la pandémie de coronavirus a retardé son lancement mondial. . Le film présentera également des performances de Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox, Jack Quaid, Dylan Minnette, Jenna Ortega et Melissa Barrera.