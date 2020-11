Après le fiasco de Spider-Man 3, Sam Raimi a décidé de revenir à ses racines avec une histoire de malédictions et de terreurs démoniaques: Drag Me to Hell (2009). Ce retour triomphant du meilleur Raimi de la saga de Possession infernale (Evil Dead) a été très bien accueilli par les fans et les critiques, qui ont loué le ton sauvage et presque parodique de l’histoire et les effets spéciaux saisissants.

Mais ce qui à l’écran peut sembler très amusant ça peut être une torture de rouler.

Alison Lohman a subi des expériences dégoûtantes et violentes pour obtenir le plus grand impact à l’écran. (Image: Universal Pictures)

Cela a été démontré dans quelques vidéos du tournage de Drag me to hell partagées par Will McCrabb sur Twitter, dans lesquelles nous voyons le protagoniste, Alison Lohman, subissant des expériences qui devraient presque être traumatisantes pour obtenir le plus grand impact possible.

Rappelez-vous que dans le film que Lohman a joué Christine Brown, une chargée de crédit en attente d’une promotion qui, pour démontrer son caractère décisif à son patron, refuse à une gitane âgée la prolongation du délai pour payer son hypothèque et éviter d’être expulsée. Résultat: la femme jette une malédiction sur Christine et ce sera depuis chassé et terrifié par le démon Lamia, qui menace de l’emmener en enfer dans un délai spécifié.

Eh bien, lors de cette campagne de harcèlement et de démolition que le démon mène sur Christine, le protagoniste est soumis à toutes sortes d’événements surnaturels effrayants et dégoûtants – que l’actrice Lohman a dû recréer de manière absolument réaliste pour plaire au goût. Raimi pour les effets spéciaux physiques.

Ainsi, dans l’une des vidéos partagées, nous pouvons le voir endurant un jet de sang artificiel qui jaillit de ses narines (à travers un tube caché, on imagine) et imbibe l’acteur qui joue le patron de Christine (David Paymer).

L’autre vidéo nous montre le tournage de quelques instants ultérieurs du film. Tout d’abord, la scène dégoûtante dans laquelle le spectre de la vieille expulsée apparaît à Christine et vomit une énorme quantité de vers partout dans sa bouche qui ont toutes l’apparence d’être réels.

Peu de temps après, nous voyons Lohman suspendu à plusieurs câbles qui la tirent violemment vers le plafond et accrochez-le à l’envers comme s’il était secoué par une force démoniaque.

De quoi souffrir pour faire souffrir les spectateurs!

Vu aujourd’hui, Drag Me to Hell prouve non seulement avoir résisté à l’épreuve du temps, mais il montre clairement à quel point son impact et son plaisir sont dus à l’engagement total de l’actrice principale dans son rôle.

Donc, si vous avez besoin de quelque chose de fantasmagorique et d’amusant pour regarder cet Halloween, le film de Raimi est une excellente option!

