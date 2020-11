La nouvelle adaptation de The Witches avec Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci et réalisé par Robert Zemeckis Il a connu un accueil malveillant de la part du public et des médias spécialisés, car les grandes attentes dont il se vantaient ont été réduits en ne répondant pas à son prédécesseur. La «mauvaise séquence» du film se poursuit, mais désormais en raison d’une série de vives critiques dont il a été la cible d’un entourage de personnes handicapées.

Pour le contexte, dans cette version cinématographique de l’histoire de Roald Dahl, alors que les méchants perdent leurs perruques et leurs costumes opulents, le public découvre qu’il leur manque les doigts sur les mains. Cette caractéristique dans les personnages antagonistes a provoqué un mouvement dans les réseaux sociaux où le hashtag a été placé comme une tendance #NotAWitch pour démontrer son mécontentement envers Warner Bros. et son intention apparente de dépeindre les personnes handicapées comme de «mauvaises» ou simplement de «monstres».

Il est à noter que, sur le plan médical, l’absence de doigts est connue ectrodactylie ou syndrome de Karsch-Neugebauer, une maladie héréditaire qui implique à la fois l’absence de parties ou de doigts complets. D’autre part, syndactylie C’est une maladie contraire qui résulte de la fusion congénitale ou accidentelle de deux doigts ou plus entre eux.

Amy Marren, une nageuse paralympique, a été l’une des premières athlètes à dénoncer le studio et la bande. Sur Twitter, il a exprimé sa crainte que le public adulte et enfant commence à craindre les personnes atteintes de malformations congénitales.

“Warner Bros., Quelqu’un a-t-il réfléchi à la manière dont cette représentation du handicap physique pourrait affecter la communauté des personnes atteintes de ce handicap?«.

«En tant que mère d’un petit enfant avec des mains différentes […] Je suis profondément attristé par la description et la stigmatisation de la différence des membres supérieurs qui sera renforcée par la nouvelle version de WB Witches. Ce n’est pas ainsi que Roald Dahl l’a défini. “

Le compte rendu officiel des Jeux Paralympiques a également exprimé leur mécontentement:

«La différence des membres n’est pas effrayante. Célébrer les différences et normaliser le handicap. #NotAWitch appelle le film The Witches pour représenter le handicap.

– Pièce d’identité à gauche: Anne Hathaway en personnage avec une tête rasée et les deux mains levées. Les mains ont un pouce et deux doigts. -ID à droite: couverture de The Witches de Roald Dahl, fond violet montrant le dessin d’une sorcière en robe verte et gants noirs à cinq doigts – – Melissa Johns (@Melissa_Clare_J) 2 novembre 2020

Pourquoi les doigts manquent-ils? Nous y revoilà… Utiliser le handicap comme un déguisement et mettre en évidence un personnage comme «mauvais». Les enfants avec des différences de membres sont rarement représentés honnêtement. Mais au lieu de cela, sont-ils décrits comme des monstres terrifiants? Ce n’est pas ce dont nous avons besoin.

«Image de gauche: Anne Hathaway en personnage avec la tête rasée et les deux mains levées. Les mains ont un pouce et deux doigts. Image de droite: couverture de The Witches de Roald Dahl, fond violet montrant le dessin d’une sorcière en robe verte et gants noirs à cinq doigts.

Le compte Instagram Reach Charity en a également parlé en partageant l’agacement de l’utilisateur Alex Brooker, qui a écrit ce qui suit:

«Étant quelqu’un avec moins de doigts, je suis attristé que ce soit quelque chose qui est présenté comme effrayant dans le nouveau film The Witches. Non seulement cela ne correspond pas à ce qui a été écrit par Roald Dahl ou montré dans le film précédent, mais l’histoire raconte comment les sorcières portent des gants pour cacher ce qui est horrible. J’ai été un enfant qui voulait porter des gants pour les cacher, alors Cela me brise le cœur que cette stigmatisation soit renforcée chez d’autres enfants avec des mains différentes de celles des autres. Je sais que ce n’est qu’un film, mais j’aimerais que les enfants ayant un handicap physique puissent célébrer ce qu’ils sont, pas sentir qu’ils ont les mêmes mains qu’un monstre«.

Face à la vague de critiques, Warner Bros. a répondu par une déclaration (via Variety). Ils ont généralement noté que l’histoire ne concerne que «le pouvoir de la gentillesse et de l’amitié». Ils ont également justifié l’idée de donner un nouveau design aux griffes des sorcières de l’œuvre originale.

«En adaptant l’histoire originale, nous travaillons avec des designers et des artistes pour proposer une nouvelle interprétation des griffes félines décrites dans le livre. Nous n’avons jamais voulu que de fantastiques créatures non humaines soient censées représenter les téléspectateurs. Ce film parle du pouvoir de la gentillesse et de l’amitié. Nous espérons que les familles et les enfants pourront profiter du film et adopter ce thème affectueux et stimulant. ”

Las brujas est maintenant disponible en streaming et panneau d’affichage mexicain. Ici vous pouvez lire la critique de Cinéma PREMIERE et dans cet autre lien l’interview exclusive de Robert Zemeckis.

Anne Hathaway les sorcières



Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.