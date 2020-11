L’importance d’appartenir à des franchises à succès est que l’on peut se lancer dans de nouveaux projets, bien sûr tout le monde n’a pas cette chance et il leur est même difficile de payer les factures, mais heureusement ce n’est pas le cas de ces stars de “ Riverdale ” et de “ Stranger Things ” qui fera partie d’un nouveau film pour Netflix, Camila Mendes et Maya Hawke joueront dans la comédie romantique.

Mieux connues pour leurs rôles de Veronica Lodge (Mendes) de ‘Riverdale’ et Robin Buckley (Hawke) de ‘Stranger Things’, les deux jeunes femmes se frayent un chemin à Hollywood avec Camila participant à un épisode de la série à succès ‘The Simpsons’ , prêtant sa voix au personnage Tessa Rose de l’épisode 683 de la saison 31 intitulé “ The Hateful Eight-Year-Olds ” tandis que Hawke a joué dans “ Once Upon a Time in Hollywood ” de Quentin Tarantino.

‘Strangers’ sera un comédie noire auto-stockienne Il racontera l’histoire de deux adolescents, Drew une fille séduisante et dominante, ainsi qu’Eleanor une gothique réticente. Le scénario sera réalisé par Jennifer Kaytin Robinson, connue pour son travail sur «Someone Great» où nous avons vu Gina Rodríguez, Brittany Snow, DeWanda Wise, Lakeith Stanfield et Peter Vack.

Robinson est également l’un des scénaristes de Thor: Love and Thunder de Taika Waititi, les attentes sont donc élevées à partir de maintenant. Bien que l’on ne sache pas quel rôle chacun aura, on s’attend à ce que leur chimie à l’écran soit incroyable, comme cela s’est produit avec “ Someone Great ”, car après une rencontre sournoise chacun poursuivra l’intimidateur de l’autre.

Camila Mendes et Maya Hawke joueront dans la comédie romantique et bien que peu de détails soient connus sur cette production, Anthony Bregman et Peter Cron de L probable Story sont confirmés en tant que producteurs exécutifs aux côtés de Robinson.