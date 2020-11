Au cours des cinq dernières années, Star Wars n’a pas été étranger à d’innombrables insultes et expressions haineuses via Internet, en particulier pour le casting de la trilogie Skywalker Saga. Sur la base de ce “côté sombre” de son expérience au sein de la franchise de plusieurs millions de dollars, John Boyega (Finn) a appris plusieurs choses, et l’une d’elles est que les studios doivent protéger leurs acteurs contre l’intimidation en ligne.

Dans une récente interview pour le podcast Le gros ticket, hébergé par Variety, Boyega a évoqué les commentaires désagréables en ligne qu’il a reçus de son intervention dans Star Wars: The Force Awakens (2015). Il a affirmé que les studios devraient toujours agir en la matière lorsqu’une de ses stars est victime de ce genre d’abus de la part de certains internautes.

“Lorsqu’un de vos acteurs – en particulier un acteur qui est si important dans l’histoire – se fait connaître comme faisant partie de votre franchise, puis il y a une énorme réaction raciale et il reçoit des abus en ligne, et cela commence à jeter une ombre sur ce qui est censé être ce qui est un cadeau incroyable, il est important que les studios prêtent définitivement leur voix, apportent leur soutien à cela et aient un sentiment de solidarité non seulement aux yeux du public, mais aussi sur le plateau.«A déclaré l’acteur de 28 ans.

Les insultes de nature raciste ont eu un impact à la fois sur Boyega et sa co-vedette Kelly Marie Tran (Rose Tico), qui a non seulement souffert de cyberintimidation mais aussi d’une sorte de désintérêt de la part de Disney. En septembre de cette année, l’acteur d’origine nigériane a souligné – lors d’une conversation avec le magazine GQ – que Finn et Rose n’avaient pas reçu suffisamment de nuances par rapport aux personnages blancs de la dernière trilogie Star Wars, à savoir Rey (Daisy Ridley) et Kylo Ren (Adam Driver).

De plus, Boyega a reproché à la Maison de la Souris d’utiliser sa couleur de peau dans le marketing et de garantir un avenir prometteur à son personnage, étant donné que Finn était finalement très relégué dans l’histoire.

«Ce que je dirais à Disney, ce n’est pas d’évoquer un personnage noir, de le commercialiser pour donner l’impression qu’il sera beaucoup plus important dans la franchise qu’il ne l’est, puis de le mettre de côté. Ce n’est pas bon », a déclaré l’acteur à cette occasion.

Boyega voudrait-il revenir dans l’univers de Star Wars, dans des circonstances optimales? Pour le moment, ce n’est pas une de vos priorités.

“En ce moment, la polyvalence est la chose la plus importante pour moi”, a déclaré l’acteur dans la récente interview (via). «Il y a tellement de gens avec qui j’aimerais explorer la polyvalence, différents rôles et différents personnages. C’est ce que je fais. J’aime ce que je fais, donc rester au même endroit peut parfois être difficile. ”

La dernière fois que nous avons vu Boyega au cinéma, c’était grâce à Star Wars: La montée de Skywalker, maintenant disponible sur Blu-ray et boîtier métallique.

harcèlement en ligne John Boyega Star Wars



