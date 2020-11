le Le jour des morts C’est une date idéale pour se souvenir des êtres chers qui sont partis, mais aussi de tous ceux qui ont rendu notre existence heureuse de différentes manières. Pour cette raison, il n’est pas surprenant que chaque année tant de personnes commémorent les grandes personnalités du cinéma et de la télévision, dont l’héritage est destiné à se transcender pendant des générations. Dans ce petit hommage, nous vous présentons quelques-unes des tombes les plus emblématiques de célébrités de l’industrie cinématographique: des stars du monde animal aux légendes authentiques du cinéma mexicain.

Combien de ces personnalités et d’autres avez-vous inclus dans votre offre?

Humphrey Bogart (1899-1957)

Une simple pierre tombale, mais célèbre pour ce qu’elle contient: les cendres de l’acteur et un sifflet doré qui Humphrey bogart Il a offert à sa femme Lauren Bacall le jour de leur mariage. Un clin d’œil à la scène de Have and Not Have (1944), le film dans lequel ils se sont rencontrés, où le personnage de l’acteur dit à l’actrice: «Si tu as besoin de moi, siffle. La pierre tombale est située à Forest Lawn Memorial Park, à Los Angeles.

Greta Garbo (1905-1990)

Une pierre tombale élégante et sobre, décorée uniquement d’une signature, qui reflète fidèlement la personnalité de celle qui compte parmi les premières légendes de l’histoire du cinéma. Son mythe a été renforcé par sa retraite brusque sous le prétexte apparent qu’elle voulait être seule. Sa tombe se trouve au cimetière de Skogskyrkogården en Suède.

Billy Wilder (1906 – 2002)

Billy Wilder est l’un des réalisateurs et scénaristes les plus célèbres de l’histoire du cinéma. Non content de cela, il possède aussi l’une des épitaphes les plus célèbres au monde, “Je suis écrivain, mais bien sûr, personne n’est parfait”, qui rend hommage à la mythique scène finale de Una Eva y dos Adanes (1959). Vous trouverez sa tombe au Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park & ​​Mortuary, situé à Los Angeles.

John Wayne (1907-1979)

La légende raconte que le duc aurait souhaité que sa tombe ne dise que «moche, forte et digne», mais la vérité est que la tombe ne contenait aucune légende pendant près de deux décennies. Finalement, la famille a choisi de citer une interview que l’acteur a donnée à Playboy en 1971: «Demain est la chose la plus importante de la vie. Il entre en nous très propre à minuit. Il est parfait quand il arrive et est remis entre nos mains. Et j’espère que nous avons appris quelque chose d’hier. Tout cela avec une gravure qui commémore sa longue expérience dans le cinéma occidental. Sa tombe se trouve à Pacific View Memorial Park, dans le comté d’Orange, en Californie.

Bette Davis (1908-1989)

Si Bette Davis est devenue l’une des plus grandes actrices de tous les temps, c’est grâce à l’effort et au talent. Elle en a toujours été fière et encore plus quand Joseph Mankiewicz, réalisateur d’Eva al Naked (1950), a déclaré: “Elle l’a fait à la dure”. Elle a été tellement louée pour ces mots qu’elle a elle-même demandé qu’ils soient utilisés pour son épitaphe. Vous pouvez trouver sa tombe au Forest Lawn Memorial Park, à Los Angeles.

Mel Blanc (1908-1989)

Il a exprimé plus de 40 personnages animés, dont Bugs Bunny, Lucas, Tweety et Porky. C’est peut-être pourquoi il n’est pas surprenant que sa pierre tombale lui rende hommage avec la phrase la plus représentative des Looney Tunes: “C’est tout, les amis” (c’est ça, amis). Cela a fait qu’en plus de lui rendre hommage avec des pierres comme le veut la tradition juive, les visiteurs décorent l’endroit avec des jouets du célèbre lapin Warner Bros. Sa tombe est située à Hollywood Forever, également connu sous le nom de Beth Olam Cemetery.

María Félix (1914 – 2002)

La crypte qui abrite les restes de María Félix était décorée d’un buste de la Doña, jusqu’à ce qu’elle soit volée en 2018. Heureusement, ce n’était qu’une réplique, puisque l’original se trouve à la Fondation María Félix depuis 2014 pour garantir sa conservation . Ses restes se trouvent dans le Panthéon français, à Mexico.

Pedro Infante (1917-1957)

Pedro Infante possède l’une des tombes les plus visitées de notre pays, qui porte son surnom d’El Inmortal et qui rappelle sa carrière avec un buste dans lequel il porte un arc charro. Malgré les démonstrations d’affection du public depuis des générations, il y a ceux qui pensent que l’acteur et le chanteur n’étaient pas dans l’avion où il aurait perdu la vie et qu’il a simulé sa mort pour des raisons personnelles. Son lieu de repos est dans le Panteón Jardín, à Mexico.

Rodolfo Guzmán Huerta «El Santo» (1917 – 1984)

Un bon combattant sait que l’identité derrière le masque est défendue jusqu’au bout. Rodolfo Guzmán Huerta, mieux connu de tous sous le nom de Saint, continue de respecter la prémisse même après sa mort avec un buste qui décore son lieu de repos éternel et qui l’immortalise à jamais comme le mythique Masque d’Argent. Ses restes reposent au panthéon Mausoleos del Ángel, à Mexico.

Jack Lemmon (1925-2001)

L’un des grands représentants de la comédie américaine, qui a fait mourir son sens de l’humour. Ce dernier littéralement, avec une pierre tombale qui a fait de sa mort le dernier grand rôle de sa vie, avec une épitaphe aussi simple que drôle dans laquelle on lit «Jack Lemmon, in». La tombe est située à Westwood Memorial Park, à Los Angeles.

Don Knotts (1924-2006)

Il est courant que les pierres tombales de certains acteurs soient décorées de leur personnage le plus célèbre. Plus insolite est le cas du comédien Don Knotts, qui rappelle le plus représentatif de toute sa carrière. Bien sûr, donner la priorité à l’inoubliable Bernard “Barney” Fife de The Andy Griffith Show (1960). La pierre tombale se trouve dans le Westwood Memorial Park.

Marilyn Monroe (1926-1962)

Marilyn Monroe repose dans un lieu simple, loin des turbulences qui ont toujours caractérisé sa vie. Cela n’a pas empêché ses innombrables fans de décorer la pierre tombale de leurs baisers, dans une belle tradition qui montre de l’affection et de l’admiration pour l’une des figures les plus représentatives du vieil Hollywood. L’actrice repose également à Westwood Memorial Park.

Terry alias Toto (1933-1945)

La tombe originale de Terry, mieux connue sous le nom de Toto, était située dans le jardin de sa famille humaine pendant un peu plus de dix ans, jusqu’à ce que la propriété soit vendue pour l’agrandissement d’une autoroute en 1958. Après plusieurs années de pression, une campagne en 2010, il a permis la construction d’un mémorial qui le place parmi les animaux les plus populaires de l’industrie cinématographique et avec lequel on se souvient qu’il n’y a pas d’endroit comme à la maison. Aujourd’hui repos à Hollywood Forever.

Bruce Lee (1940-1973) et Brandon Lee (1965-1993)

Bruce et Brandon Lee étaient unis par le cinéma et les arts martiaux, mais aussi par des morts tragiques qui ont brutalement mis fin à leur carrière respective. Il n’est donc pas surprenant que le père et le fils maintiennent leur lien avec des fosses communes visitées chaque année par des milliers de fans. Ils sont situés au cimetière Lake View à Seattle.

Joe Mafela (1942 à 2017)

L’acteur sud-africain n’a pas la reconnaissance des autres sur cette liste, mais cela ne l’a pas empêché de se démarquer avec l’une des tombes les plus marquantes du monde: un salon orné d’une immense télévision à écran plasma, mais sans négliger les détails minimaux tels que quelques télécommandes. Un curieux hommage à la carrière télévisuelle de l’acteur. Sa tombe se trouve au cimetière de Westpark, en Afrique du Sud.

Jour des morts Bette Davis

Source: http://www.theconcludingchapterofcrawford.com/thewebmaster_cimetièrelocations.html

Le jour des morts Billy Wilder

Source: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Billy_Wilders_grave_(978339409).jpg

Le jour des morts Bruce Lee Brandon Lee

Source: https://www.flickriver.com/photos/[email protected]/ 8762820429 /

Jour des morts Don Knotts

Source: https://twitter.com/dannysullivan/status/1184288748290207744

Jour des morts Greta Garbo

Source: https://havehest.wordpress.com/2013/10/05/at-greta-garbos-grave-at-unesco-world-heritage-site-where-also-my-parents-are-burird/

Jour des morts Humphrey Bogart

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Humphrey_Bogart_Grave.JPG

Jour des morts Jack Lemmon

Source: https://twitter.com/dannysullivan/status/1184288748290207744

Jour des morts Joe Mafela

Source: https://www.all4women.co.za/1053111/entertainment/celebrity-gossip/joe-mafelas-tombstone-returned-cimetière

Jour des morts John Wayne

Source: https://www.elespanol.com/cultura/20181031/allan-poe-sinatra-epitafios-inorcables-necesitas-inspirarte/

Jour des morts Maria Felix

Source: https://rrnoticias.mx/2018/08/29/saquean-tumba-de-maria-felix-en-el-panteon-frances/

Jour des morts Marilyn Monroe

Source: https://www.youtube.com/watch?v=fUYr5qBWNBo&ab_channel=NewForwardlanguageschool

Jour des morts Mel Blanc

Source: https://www.reddit.com/r/CelebrityGraves/comments/izess5/mel_blanc_hollywood_forever/

Jour des morts Pedro Infante

Source: https://lapidasmoreno.com/blog/donde-esta-enterrado-pedro-infante/

Jour des morts Rodolfo Guzman Huerta El Santo

Source: https://puntocentro.mx/a-35-anos-de-su-partida-el-santo-sigue-en-la-memoria/10350/

Jour des morts toto

Source: https://fidouniverse.com/where-is-toto-buried/

le jour de la mort des morts



Luis Miguel Cruz Un jour je rejoindrai les X-Men, l’Alliance Rebelle ou le Night’s Watch. Fier membre de Cine PREMIERE depuis 2008.