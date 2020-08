Paul McCartney est probablement l’un des personnages les plus emblématiques de l’histoire de la culture pop, son héritage a donc non seulement marqué la musique moderne, mais aussi le cinéma.

De son travail sur The Beatles and Wings à sa carrière solo, Hollywood en a assez de l’auteur-compositeur-interprète pour l’inclure dans des centaines de productions. Et bien que oui, de nombreuses fois la musique de McCartney a été incluse dans la bande originale de diverses productions dans des moments qui ne sont pas transcendantaux, il y en a beaucoup d’autres dans lesquels l’inclusion de ses chansons a augmenté le poids d’une scène et l’a fait complètement inoubliable. En plus du fait que plusieurs fois McCartney lui-même était en charge de la notation de divers films.

Par conséquent, nous vous présentons quelques moments clés du cinéma dans lesquels la contribution de Paul McCartney a laissé un héritage dont on se souvient comme une clé dans plusieurs films au fil des ans.

Lune de miel en famille

McCartney a été chargé d’écrire la bande originale de ce film de 1966 sur les complications financières d’un jeune mariage.

Vivre et laisser mourir – James Bond

Paul McCartney et Wings étaient responsables de la chanson thème Live And Let Die de la saga Roger Moore en tant que 007 en 1973, qui a conduit à une nomination aux Oscars en 1974.

Fait intéressant, cette chanson spécialement conçue pour un film a fait une nouvelle apparition dans les salles de cinéma mais en 2014 avec American Scandal.

Il était une fois en Amérique

Laissant de côté la bande-son emblématique d’Ennio Morricone, le film de Sergio Leone avec Robert De Niro a connu un moment clé avec une version différente de Yesterday, l’une des chansons les plus mémorables des Beatles.

Rupert et le chant de la grenouille

McCartney a eu un impact sur ce film d’une manière légèrement différente des autres, car il a acheté les droits de la bande dessinée du même nom pour produire ce film pour enfants. Non seulement il a été impliqué dans la production et la notation du film, car Linda McCartney avait également des crédits d’écriture sur le film.

Deux fois dans une vie

Ce film de 1985 sur l’effet que la crise de la quarantaine d’un homme peut avoir sur sa famille est tombé au bord du chemin inclus dans sa scène finale et au début du générique avec la chanson McCartney du même nom qui devient plus puissante résultat.

Ciel vanille

Le film de 2001 mettant en vedette Tom Cruise et mettant en vedette Cameron Diaz, Penélope Cruz, Kurt Russell et Jason Lee avait comme thème principal la chanson composée par McCartney lui-même, nominée aux Oscars en 2002.

Les Tenenbaums excentriques

Le film de Wes Anderson qui tourne autour de la réconciliation d’un père avec sa famille assez particulière inclut très tôt ce petit fragment de Hey Jude des Beatles pour ajouter un poids mélancolique à l’intrigue, qui à cette époque tourne autour du divorce parental.

Le réseau social

Baby You’re a Rich Man est la chanson de McCartney qui nous guide à travers le dénouement brutal du drame de David Fincher sur l’histoire derrière Facebook et Mark Zuckerberg. Les paroles correspondent parfaitement à la dureté du contexte que la richesse, le succès et le pouvoir ne sont pas tout dans la vie.

Enfance

Enfin dans la bande filmée sur 12 ans, il y a un moment de l’histoire où le personnage d’Ethan Hawke est au volant et donne à Mason Jr. The Black Album of The Beatles, même chez n’importe quel fan du groupe. et Paul McCartney pourrait être identifié. C’est parce qu’il n’y a pas de meilleur moyen de maintenir l’héritage de la musique que de le partager avec les générations futures.

Outre le grand rôle que sa musique a eu dans les titres précédents, Paul McCartney a également fait partie du cinéma et de la télévision sous la forme de personnages qui interviennent à des moments clés pour que son apparition soit bien rappelée. Tel est le cas de son apparition avec Linda McCartney dans l’épisode 5 de la saison 7 des Simpsons et de son camée dans le dernier film Pirates des Caraïbes: La vengeance de Salazar, où il a une petite apparition en tant qu’oncle Jack, qui est un personnage proche de Jack Sparrow.

