bonjour.com

Ana Obregón démarre un beau projet lié à son fils Aless

Ana Obregón a donné HELLO! son interview la plus attendue, dans laquelle il parle de l’impressionnante leçon de vie que lui a donnée son fils, de son héritage et de l’immense douleur qu’il a ressentie depuis sa mort. L’actrice et présentatrice est toujours dévastée après la mort d’Aless Lequio même si elle tente de reconstruire, petit à petit, les morceaux de son cœur brisé par son absence. Six mois se sont écoulés depuis la mort de son fils, des suites d’un cancer, à l’âge de 27 ans, et Ana souffre énormément depuis. Maintenant, elle a ouvert son cœur pour parler de son fils, de son deuil et d’un beau projet lié à Aless. – Dans ¡HOLA!: Ana Obregón, l’amour d’une mère avec Álex dans le cœur – Pourquoi est-ce si significatif qu’Ana Obregón présente les carillons cette année? Malgré l’énorme douleur ressentie par Ana, la leçon de vie qu’Aless lui a donnée lui donne la force de passer à autre chose. Car, comme il le raconte dans les pages du magazine de cette semaine – dont nous proposons ici un extrait de l’interview – il veut continuer son héritage et faire des choses qu’Aless voulait faire et ne pouvait pas terminer. Ce que les choses? Il était très heureux de créer une fondation pour la recherche sur le cancer. On en a parlé à l’hôpital, à la fin. Il m’a dit: “Je veux que tout ce que j’ai, tout ce que j’ai gagné, aille à la fondation.” Je vais donc créer une fondation, je la crée déjà, et c’est ce qui m’a donné la force de continuer à vivre. Elle s’appellera la Fondation Aless Lequio et je l’enregistre déjà. Et ce ne sera rien de plus que pour la recherche, car malheureusement, en Espagne, trois cent vingt personnes meurent chaque jour du cancer et il n’y a pas d’argent dans le budget de l’État pour la recherche. La recherche sauve des vies. Pour commencer, je souhaite que tous les bénéfices de cet entretien reviennent à la fondation. Donc ce projet, la fondation Aless Lequio, c’est ce qui vous soutient en ce moment. Oui, notez que, par exemple, je n’ai pas encore eu la force de faire ce qui est lié à sa volonté. Heureusement, ils l’ont prolongé de six mois. Je n’ai tout simplement pas la force. Ils me demandent un certificat de décès … Comment puis-je faire ça! C’est juste que je ne peux pas, ce n’est pas vrai … Je n’avais pas pu, jusqu’à il y a quelques jours, appeler pour résilier mon assurance maladie. Je n’avais pas la force d’appeler parce que c’était comme dire: il n’y a pas de retour en arrière. C’est irréversible. Et pourtant, pour la Fondation Aless Lequio cela ne m’a coûté aucun effort pour parler à l’avocat, l’enregistrer, rédiger les statuts … Je sais que je dois faire beaucoup de choses. Ma mission est de faire ce qu’il voulait faire: aider les gens qui ont perdu quelqu’un, un être cher et, surtout, aider à la recherche sur le cancer et aider à sauver des vies. Même si je sais aussi qu’il y a des choses que je ne peux pas faire, parce qu’il voulait avoir des enfants, se marier, gagner beaucoup d’argent pour me traiter comme aucun homme ne l’a fait. SI VOUS VOULEZ LIRE L’INTERVIEW COMPLÈTE, OBTENEZ LE MAGAZINE DU MERCREDI AU KIOSQUE OU ACHETEZ-LE ICI, ÉGALEMENT DISPONIBLE À PARTIR DE MERCREDI