Pendant un certain temps, il est devenu à la mode de détester Anne Hathaway. Parce que oui. Parce qu’elle avait du succès, parce qu’elle semblait être une actrice très intense, parce qu’elle était «trop parfaite», peu importe ce que c’était… Heureusement, ce temps passa et les hathahaters (comme leurs détracteurs s’appelaient) ont commencé à s’éteindre. Avec un Oscar en poche et se donnant toujours à 100% dans tous ses rôles, Hathaway est l’une des actrices les plus acclamées de sa génération..

Maintenant on peut le voir dans les cinémas avec Les sorcières (Roald Dahl), une nouvelle version du classique pour enfants qui a déjà eu son adaptation en 1990 avec Anjelica Huston. Hathaway a fait face à un défi majeur en jouant la Grand High Witch, mais elle a plus que réussi à lui donner son propre style, avec un interprétation hilarante et trop inspirée, attention, exposition Course de dragsters de RuPaul. Et même si ce ne sera pas un plat au goût de tout le monde, le résultat est bien meilleur que prévu.

Anne Hathway sur l’affiche “ The Witches ” – © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. Tous droits réservés. / RuPaulen l’affiche de ‘RuPaul: Drag Queens’ – © Vh1

Anne Hathaway est devenue célèbre en tant que fille de Disney jouant Mia Thermopolis, l’héritière du trône de Genovia, en Princesse par surprise (2001) et sa suite (2004), aujourd’hui transformés en films cultes pour toute une génération. Après avoir joué dans un autre conte de fées dans Bewitched, avec Brokeback Mountain, il a fait le saut vers un cinéma plus mature, et depuis lors, il a construit une grande carrière avec des titres tels que The Devil Wears Prada, Young Jane Austen, Rachel’s Wedding, Love et autres drogues ou interstellaires. Dans Alice au pays des merveilles, elle est revenue à Disney pour jouer la reine blanche, dans The Dark Knight Rises, elle s’est mise à la place de Catwoman et avec sa performance déchirante en tant que Fantine dans Les Misérables, elle a obtenu son premier Oscar (de la meilleure actrice) Distribution).

Comparée au début de sa carrière avec Judy Garland et Audrey Hepburn, une actrice polyvalente et polyvalente, de formation théâtrale, excellente chanteuse et plus que solvable à la fois dans le théâtre et la comédie, Anne Hathaway est devenue l’une des actrices les plus rentables et les mieux payées. Hollywood au cours de la dernière décennie. Nous l’avons récemment vue essayer de nouvelles choses dans Colossal, Ocean’s 8 ou la série d’anthologies Amazon Modern Love, pour laquelle elle a reçu des critiques élogieuses en tant que femme atteinte de trouble bipolaire. Maintenant, nous l’avons de retour dans les théâtres avec Les sorcières (Roald Dahl), l’une des premières les plus importantes de la pandémie, qui occupe actuellement la deuxième place au box-office espagnol (Comscore).

Nous avions déjà vu Hathaway déchaîner son côté le plus comique et le plus exagéré dans le remake d’action en direct d’Alice au pays des merveilles, mais dans Les sorcières, elle l’amène à un autre niveau en jouant la grande sorcière, le méchant chef du coven. auquel font face les protagonistes de la nouvelle adaptation du classique de Roald Dahl. Hathaway s’est lancé dans le projet, réalisé par Robert Zemeckis et écrit par lui aux côtés de Guillermo del Toro et Kenya Barris (créateur de la série noirâtre), sachant que personne ne pourrait battre la performance emblématique d’Anjelica Huston dans le même rôle. Dans ses mots: «J’ai vu La malédiction des sorcières quand j’étais enfant et Anjelica Huston a fait l’une des performances les plus mémorables que j’aie jamais vues. Elle est tellement parfaite. Sans défaut »(Metro). C’est pourquoi l’actrice a suivi sa propre voie et a donné au personnage un style complètement différent, plus caricatural, plus énergique et, si vous me le permettez, plus idiot et pétard.

«Les sorcières» – Crédit photo: Daniel Smith; © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. Tous droits réservés.

Malgré un barrage de critiques pour le manque de sensibilité à la représentation des personnes handicapées pour avoir dépeint des sorcières à trois doigts de la même manière que l’ectrodactylie – pour laquelle Hathaway s’est déjà excusé – le film séduit le public. Et si bien Les critiques ne se sont pas très bien comportés avec le remake, s’il y a quelque chose sur lequel ils se sont mis d’accord, c’est dans leur éloge de Hathaway, qui revient pour tout donner dans un rôle avec lequel il est évident qu’il l’a bombe dans chaque scène. C’est ce qu’il aime tant (et en même temps repousse) chez elle, qu’elle est toujours à la recherche de la perfection, quel que soit le type de projet, un drame musical, une série ou un produit pour enfants mettant en vedette des souris. Pour beaucoup, elle est la meilleure des sorcières, une méchante capable d’effrayer les plus petits et le crochet principal du public le plus adulte. Et aussi bizarre.

Parce que Hathaway connaît parfaitement ses fans et avec sa grande sorcière leur donne tout ce qu’ils veulent. Récemment, l’actrice a révélé que son interprétation dans le film était inspirée du monde de RuPaul’s Drag Race (sur Netflix également connu sous le nom de RuPaul: Drag Queens). Et ça se voit, ça se voit. Ceux d’entre nous qui suivent la célèbre émission de télé-réalité de la compétition – un phénomène mondial qui a propulsé de nombreuses drag queens vers la célébrité et a créé un véritable empire autour d’elles – on identifie rapidement dans Hathaway le style sur le dessus de RuPaul et de ses concurrents, dans un travail qui transforme la grande sorcière en grande reine des dragues.

Hathaway l’explique dans son interview avec Metro (via Attitude) à propos de la première du film. “Ce n’est un secret pour personne que je suis un grand fan de RuPaul’s Drag Race. “, a-t-il déclaré à la publication, «J’ai donc essayé de rassembler absolument tout ce que j’avais appris de cette émission pour l’intégrer dans une entrée fabuleuse».

Bien que cela ne rentre pas dans les détails, il est clair pour quiconque a vu le spectacle RuPaul que Hathaway dit la vérité. Pendant le film, l’actrice libère sa drag queen intérieure avec des regards glamour et dramatiques, des perruques blondes volumineuses, des gestes exagérés et théâtraux, un langage corporel emprunté à Mama Ru et un accent incroyablement indescriptible. Dans chacune de ses scènes, il semble qu’il défile sur le podium ou participe à l’un des défis d’acteur du programme, où les candidats sont invités à réagir de manière excessive et à pousser leurs rôles à l’extrême, sans craindre de se ridiculiser.

RuPaul a toujours dit que sa franchise populaire est créée pour “rassembler les familles”, en essayant d’apporter cet art au grand public et de le rendre courant. Dans ce sens, Ce n’est pas la première fois que le cinéma familial s’inspire du monde des drag queens. Rappelons-nous qu’rsula, le méchant de La petite Sirène, est basé sur le mythique Divin, l’une des drag queens les plus emblématiques de tous les temps – et a même été doublée dans sa version latino-américaine par une autre artiste de transformation, Serena Olvido.

Et ce n’est pas la première fois que Hathaway exprime son amour pour cet art et l’univers RuPaul en particulier. L’actrice a révélé cette passion il y a un an sur The Late Show avec Stephen Colbert, où elle est allée promouvoir Compulsive Scammers. Au cours de son entretien, il a dit que Course de dragsters est le programme que vous regardez toujours pour vous sentir mieux: “Je l’aime tellement!”.

Tout en dédiant sa lettre d’amour à la réalité, Colbert céda la place à RuPaul lui-même, qui “par hasard” était son invité le lendemain et se trouvait en studio. Hathaway, visiblement excitée et les larmes aux yeux, a rencontré son idole, a échangé des compliments et partagé avec lui ses moments préférés de l’émission, se révélant être un grand connaisseur de l’univers de Drag Race. Depuis lors, les fans de RuPaul espèrent la voir un jour en tant que juge invitée de l’émission..

De retour aux sorcières, le film semble plaire davantage au public qu’aux critiques. Bien que l’ombre terrifiante de l’original et d’Anjelica Huston soit allongée, la vérité est que cette mise à jour sert d’adaptation et de divertissement pour tous les publics, capturant le style enfantin sinistre de Roald Dahl dans une aventure familiale avec de grandes doses d’aventure, d’humour et la couleur dans laquelle les moments de terreur ne manquent pas pour effrayer les nouvelles générations.

Plutôt que d’imiter l’original, ce remake trace son propre chemin avec un ton plus léger et moins risqué, mais l’esprit Dahl est là. En plus de Un casting formidable comprenant Stanley Tucci et le toujours adorable et excellent Octavia Spencer menant les bons contre Hathaway sur les méchants.

Pour les plus petits de la maison, Las brujas a de l’action et du plaisir à revendre. Pour les plus grands, Anne Hathaway passe un bon moment en participant à sa propre course de dragsters. Sa performance est tellement histrionique qu’elle en rejettera plus d’un, mais ce qui ne peut être nié, c’est qu’il a encore une fois tout donné dans un travail mémorable. La détester n’est plus à la mode. Anne, Shantay, tu restes.

