Amazon a dévoilé la bande-annonce et l’affiche officielles de ‘Cid’, une série originale qui sera présentée en première sur Prime Video le 18 décembre exclusivement dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde.

‘Cid’ raconte l’histoire de l’homme derrière la légende. Les membres Prime plongeront aux côtés de “Ruy” dans un voyage de pointe, du garçon au héros de guerre. Tout en essayant de trouver sa place au sein de la monarchie complexe qui tente de le contrôler. Tout au long de la série, le spectateur traversera l’une des périodes les plus fascinantes de notre histoire, explorant les différentes cultures qui ont coexisté en Espagne, y compris les chrétiens, les arabes et les juifs; et découvrez comment Ruy a pu gagner l’admiration et le respect de tous.

Tournage de ‘Cid’ Elle s’est déroulée dans les provinces de Soria, Burgos, Teruel et la Communauté de Madrid, ainsi que dans la ville de Saragosse, couvrant plus de 4000 m2 de décors et formée par une équipe de plus de 200 personnes et 11000 figurants.

Le casting principal de la série est composé de Jaime Lorente dans le rôle d’El Cid; Jos Luis Garca-Prez dans le rôle du roi Ferdinand Ier le Grand; Elia Galera dans le rôle de la reine Sancha la Bella; Carlos Bardem comme le comte de Len; Juan Echanove dans le rôle de l’évêque; Alicia Sanz comme Infanta Urraca; Francisco Ortiz jouant Sancho VII «El Fuerte»; Jaime Olas comme Alfonso VI; Luca Guerrero dans le rôle de Jimena; Luca Dez dans le rôle de l’infante Elvira; Nicols Illoro en tant que roi Garca; Juan Fernndez dans le rôle de Rodrigo, le grand-père d’El Cid; Pablo Álvarez comme Orduo, l’antagoniste de Ruy; Gins Garca Milln comme roi Ramiro de Navarre; Daniel Tatay comme Beltrn, le fils de Ramiro; Dani Albaladejo comme Maestro Orotz; David Castillo comme écuyer Lisardo; Adrin Salzedo comme Alvar; lvaro Rico comme Nuo; Hamid Krim en tant que sultan de Saragosse, Al-Muqtadir; Sara Perles, comme Amina, fille du sultan; et Zohar Liba dans le rôle d’Abu Bakr.

‘Cid’ est une production ambitieuse de Zebra Producciones qui est produite par Sara Fernndez-Velasco et Jos Velasco, créateur de la série avec Luis Arranz, qui est également responsable de l’équipe de scénario. La série est dirigée par Marco A. Castillo et Adolfo Martnez Prez, tandis que sa bande originale a été composée par Gustavo Santaolalla, lauréat de l’Oscar de «Brokeback Mountain» et «Babel», et Alfonso Gonzlez Aguilar («Klaus»).

