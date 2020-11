À 60 ans, Adam Kimmel est un cinéaste renommé qui a derrière lui des titres aussi remarquables que Beautiful Girls (1996), Truman Capote (2007), Lars and a real girl (2007) ou Never Leave me (2010) – son dernier film étant Mark Se sentait. L’informateur (2017).

Cependant, peu de gens savent que sont enregistrés comme délinquants sexuels et qu’en 2003, quand j’avais 43 ans, Il a avoué coupable d’avoir abusé d’une fille de 15 ans. Malgré tout, Kimmel a continué d’appartenir à la Film Academy (c’est-à-dire voter aux Oscars) et avoir une carrière réussie à Hollywood, travailler avec des stars comme Scarlett Johansson.

Comme révélé dans un article récent de Variety, Kimmel a été accusé d’avoir violé à plusieurs reprises sa victime mineure à New York. Le directeur de la photographie aurait couché avec la jeune femme au moins dix fois tout au long du mois d’août 2003, et à ce jour, il soutient que les relations sexuelles ont été consenties «avec une personne en dessous de l’âge du consentement».

À cette occasion, Kimmel a mené dix jours de travaux d’intérêt général et Il a été condamné à dix ans de probation et dix ans au registre des délinquants sexuels. À ce moment-là, Kimmel s’était déjà bâtie une réputation pour son travail à Hollywood. Le condamné prétend que vous n’étiez pas tenu d’informer vos employeurs de la sanction -Malgré un crime grave-, et c’est pourquoi il a décidé de ne pas le faire.

En 2005, il a été nominé pour la meilleure photographie aux Circuit Community Awards pour son travail sur Truman Capote, qui a également été nominé pour les Film Independent Spirit Awards 2006. Ces derniers prix ont également nominé la photographie pour Never Leave Me en 2011.

De plus, il a été invité à devenir membre de la Académie des arts et des sciences du cinéma en 2007, sans que son passé de délinquant sexuel n’affecte ses revenus. Et malgré l’incident de 2003 – qui aurait été pour lui une expérience qu’il aurait dû porter “pour le reste de sa vie” – Kimmel a de nouveau été arrêté en 2010.

A cette occasion, il a été accusé de agression sexuelle au quatrième degré, avec le risque aggravé de blessure et le défaut de s’enregistrer comme délinquant sexuel dans le Connecticut. C’est arrivé après avoir rencontré une autre fille de 15 ans devant un bureau de poste, avec sa mère, dans la ville de Salisbury. Il convient de préciser qu’au Connecticut, une agression sexuelle au quatrième degré implique que le délinquant «soumet intentionnellement une autre personne de moins de 15 ans à un contact sexuel».

Selon le journal local The Register Citizen, la jeune femme aurait dit à la police qu’elle “l’avait touchée sexuellement sous ses vêtements alors qu’elle était chez lui, puis l’avait embrassée au revoir dans sa voiture”. La victime a ajouté qu’à plusieurs reprises, elle avait embrassé l’accusé sur la bouche.

Kimmel a par la suite plaidé coupable de crimes de possession illégale d’armes avoir gardé un fusil et plusieurs feux d’artifice dans sa maison, et aussi ne pas s’être enregistré comme délinquant sexuel -Mais malgré toutes les accusations d’agression sexuelle ont été abandonnées. Kimmel a témoigné au tribunal que la jeune fille était tombée amoureuse de lui et qu’il lui avait écrit des courriels au sujet de films dans lesquels de jeunes hommes plus jeunes ont des relations avec des hommes plus âgés, soi-disant pour ne pas endommager leurs sentiments.

Lors du procès, plusieurs personnes sont venues à sa défense – dont «sa compagne de cinq ans», qui est restée anonyme. Concernant l’article publié, Kimmel a envoyé à Variety cette déclaration: «Pendant mon séjour dans le Connecticut en 2010, j’ai été arrêté à la suite d’une série d’accusations graves et salaces qui ont émaillé la presse locale et nationale. Après une enquête de 18 mois, le procureur général a rejeté toutes ces accusations et le dossier a été scellé.

“Cela n’apparaît pas dans les journaux … Il y a des choses que j’ai faites que je regrette profondément, et j’en ai accepté la responsabilité devant les juges, et j’ai payé ma dette envers la société”, dit Kimmel. “Les gens font des erreurs, et quand ils le font, la manière juste et honorable d’avancer est d’assumer ses responsabilités, d’en tirer les leçons, d’en supporter les conséquences et d’avancer avec plus de compréhension et de perspective.”

“Je crois que j’ai fait cela, et c’est mon souhait le plus profond de pouvoir continuer à faire partie de cette communauté inspirante et créative à laquelle j’ai consacré ma vie.”

Le fait est que Kimmel reste membre votant de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences qui choisit chaque année les nominés et les gagnants aux Oscars. À ce jour, le seul membre qui a été expulsé pour inconduite sexuelle est Harvey Weinstein. Cependant, l’Académie a assuré à Variety qu’elle examinait la situation de Kimmel et envisageait sa possible expulsion.

«L’Académie a une politique déclarée contre les comportements abusifs et indécents, et prend très au sérieux tout problème lié au harcèlement, aux agressions ou à l’inconduite sexuelle», indique le communiqué de l’Académie recueilli par Variety. “Le processus actuel de sélection des membres est basé sur un système d’honneur basé sur l’intégrité des membres potentiels.”

“L’Académie examine la situation conformément à ses statuts et continuera de revoir régulièrement son processus de sélection des membres, afin de s’assurer qu’il reflète fidèlement les valeurs de l’Académie.”

