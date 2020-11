Neeson est considéré par de nombreux cinéphiles comme l’un des acteurs qui joue le mieux son rôle de héros d’action sur grand écran, pas pour rien a donné vie à des personnages devenus emblématiques de la culture populaire tout au long de sa longue carrière. Maintenant, selon un nouveau rapport, il a été révélé que Liam Neeson pourrait revenir dans «Star Wars» en tant que Qui-Gon Jinn.

L’acteur a joué un rôle fondamental dans de nombreux films, mais personne ne niera que sa carrière a pris un second souffle lorsqu’il a commencé à donner vie à de nombreux héros d’action au cinéma. En outre, le travail de l’acteur est devenu synonyme de bonnes scènes d’action, et surtout, un bon résultat au box-office.

Dans son vaste curriculum vitae, l’acteur peut se vanter d’avoir joué dans des films tels que ‘Darkman’, ‘Schindler’s List’, ‘Rob Roy’, ‘Michael Collins’, ‘Gangs of New York’ et ‘Batman Begins’, mais c’était le film de ‘Pris’ avec laquelle il le lance dans la période de succès que l’acteur a connue dans sa carrière.

En dépit d’avoir été dans tous ces films, de nombreux fans se souviennent affectueusement de lui pour avoir joué le professeur d’Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn, dans le premier film des préquelles de «Star Wars». ‘La menace fantôme’.

Maintenant, selon une nouvelle rumeur du portail We Got This Covered, il a été révélé que Liam Neeson pourrait revenir dans “ Star Wars ” en tant que Qui-Gon dans un futur projet.

Selon des sources sur le portail, il a été révélé que Disney voulait que Neeson joue dans son propre projet. Bien qu’il n’ait pas été révélé ce que cela pourrait être, l’étude serait très intéressée par ce qui se passe dans un avenir pas trop lointain. Aimeriez-vous revoir Maître Qui-Gon dans un projet «Star Wars»?