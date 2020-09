Après la nouvelle du départ anticipé de Chadwick Boseman, de nombreuses informations pertinentes qui n’avaient peut-être pas été prises en compte auparavant émergent maintenant sur l’acteur qui a joué dans Black Panther. Surtout sur la réalisation dudit film et sur l’avenir qui attend pour le moment la saga développée à Wakanda. Grâce à cela, nous savons désormais quelles étaient ces contributions particulières de l’acteur qui resteront pour l’histoire et aussi l’intérêt qu’il avait pour une suite à réaliser.

Selon John Kani, qui a joué son père dans le film Marvel, Boseman avait un intérêt et une affection très particuliers pour le projet. Il a constamment exhorté ses collègues et l’équipe de production à faire de leur mieux pour obtenir un produit cinématographique qui transcende et évolue vers plus de films.

«C’était un jeune homme d’une incroyable présence. Extrêmement tendu, urgent et concentré », a déclaré Kani. «Il savait, plus que nous tous, que c’était le moment d’une vie, le moment de l’Afrique. Il était très sérieux avec [el director] Ryan Coogler lorsqu’il a déclaré: « Les gars, nous avons une chance de faire un film totalement noir à Hollywood, financé par Marvel, et de le transformer en le plus grand succès possible. C’est la chance d’une vie qui ne sera peut-être plus jamais présentée. C’était ce genre d’acteur.

L’engagement de Chadwick Boseman dans chaque projet qu’il a réalisé est quelque chose dont nous avons beaucoup parlé dans les jours qui ont suivi sa mort. Bien qu’il ait joué divers personnages qui sont des icônes de la culture afro-américaine aux États-Unis, comme le joueur de baseball Jackie Robinson, avec Black Panther il a supposé que ce serait une production qui signifierait un avant et un après dans l’industrie.

En plus de préconiser le respect de l’accent africain chez tous les acteurs du film, il a également apporté une grande contribution aux dialogues du film dont ses fans se souviennent maintenant avec tendresse. Selon le réalisateur Ryan Coogler, qui a évoqué l’acteur ces derniers jours dans un écrit du Los Angeles Times, Boseman a suggéré ce qui deviendrait plus tard le dialogue final du méchant Killmonger.

Dans le dialogue original, le personnage de Michael B.Jordan a demandé à être enterré à Wakanda, cependant, l’acteur décédé s’est demandé pourquoi il n’aurait pas demandé à être enterré ailleurs. À la fin, le dialogue dit: « Jetez-moi dans l’océan avec mes ancêtres qui ont sauté des bateaux parce qu’ils savaient que la mort valait mieux que les chaînes. » Contrairement à T’Challa qui avait une ascendance africaine, Killmonger a grandi aux États-Unis avec des ancêtres esclaves africains dans d’autres territoires. Ledit dialogue se réfère à eux et ferme également de manière congruente l’arc narratif dudit personnage.

Boseman, qui malgré sa naissance aux États-Unis a des racines africaines de la Sierra Leone, a ressenti une profonde identification avec les personnages du film et s’est assuré qu’une représentation exacte de cette culture était réalisée. Un autre ajout que l’acteur a demandé au réalisateur était que pendant les rituels du couronnement, les Wakandais dansaient parce que « s’ils se tenaient seulement avec des lances à la main, comment cela les différencierait-il des Romains? »

Bien que les plans pour une suite soient maintenant incertains, au moins Chadwick Boseman a vécu pour voir Black Panther devenir un phénomène médiatique qui a pris d’assaut les récompenses de l’industrie, a brisé le box-office de son année en étant l’un des meilleurs et a inspiré des millions de personnes. Des enfants noirs à la conviction que tout le monde peut être un super-héros quelle que soit sa couleur de peau.

