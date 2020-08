Dans les bandes dessinées originales de Thor, le dieu du tonnerre avait une forme humaine: le Dr Donald Blake. Finalement, cette identité a été abandonnée, mais elle reviendra en novembre après 8 ans depuis sa dernière apparition (attention spoilers)

Avec Galactus et Black Winter vaincus par le roi Thor, le dieu du tonnerre, quelle est la prochaine étape pour le Herald of None? Alors que ce premier arc de Donny Cates Marvel Thor se termine, il reste encore beaucoup de surprises et de nouveaux dangers pour le fils d’Odin. Tout au long des voyages de Thor avec le Mangeur de mondes, il a été plaisanté en disant que quelque chose n’allait vraiment pas avec le marteau de Thor, Mjolnir. Alors qu’il est devenu de plus en plus lourd pour Thor, d’autres ont pu le ramasser facilement, comme son frère Loki. Cependant, après la fin de cet arc «Hammerfall», un nouveau débutera en novembre, qui verra le retour du Dr Donald Blake.

« Hammerfall » débute le mois prochain avec la première partie de Thor n ° 7 et la seconde de Thor n ° 8 de Donny Cates et de l’artiste Aaron Kuder. Cependant, dans Thor # 9, un nouvel arc intitulé « Prey » va démarrer, qui verra également le retour de l’artiste Nic Klein dans la série. Étonnamment, Donald Blake apparaît en bonne place sur la couverture du prochain numéro, ce qui est assez significatif.

Voici la couverture et le synopsis de Marvel Comics:

LE RETOUR DE DONALD BLAKE! L’arc « Prey » commence ici! Il était une fois un homme mortel qui portait en lui l’esprit d’un dieu. Avec un claquement de son bâton au sol, le puissant Thor apparaîtrait! Mais cela fait des années que le roi d’Asgard a cessé d’utiliser son identité humaine. Où est passé le bon docteur pendant tout ce temps et que signifie sa réapparition pour le dieu du tonnerre? Donny Cates et Nic Klein se plongent dans un mystère qui n’a pas été résolu depuis 1962.

Blake a formé une partie importante des bandes dessinées originales Journey Into Mystery Thor de Stan Lee et Jack Kirby dans les années 1960. Essentiellement, Odin a fourni un hôte humain et mortel sous la forme de Blake, dans lequel Thor résiderait jusqu’à ce qu’il soit appelé. quand Blake a touché le sol avec sa canne. Cela signifie qu’au lieu d’être une simple identité secrète, Blake était son propre homme, un étudiant en médecine estropié à Harvard, qui travaillait sans relâche pour aider ses patients et ceux qui l’entouraient malgré son handicap, permettant à Thor apprenez l’humilité en voyant la vie à travers vos yeux. Marvel Comics abandonnerait l’idée de la transition de Thor vers Blake, et l’Odinson serait Thor tout le temps, devenant suffisamment digne pour ne plus avoir besoin de Blake. Ils ont même poussé Blake et Thor à se séparer, donnant à Blake sa propre vie séparée du dieu du tonnerre.

Cependant, le sort exact et éventuel de Donald Blake était inconnu jusqu’à présent. Il semble que Thor sera réuni avec son ancien hôte mortel, mais la raison n’est toujours pas claire. Peut-être que Thor aura besoin du point de vue d’un mortel sur une nouvelle menace ou un nouveau danger? Qui sait, mais Thor n ° 9 promet d’être le début d’un arc très intrigant pour la série.