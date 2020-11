Dans Vital Thrills, nous avons appris que Linda Woolverton a adapté un film d’action en direct basé sur la série de livres écrite par Kay Thompson,«Éloïse». La société a obtenu les droits sur les livres pour enfants illustrés par Hilary Knight pour le cinéma et la télévision. Publié pour la première fois par Simon & Schuster en 1955, les livres sont devenus une sensation du jour au lendemain.

Éloïse est si douée pour être mauvaise qu’elle a gagné le respect des adultes précoces partout. Elle est la vilaine fille en chacun de nous. Eloise est une fille confiante qui vit dans un hôtel luxueux à New York, The Plaza. Elle est prise en charge par sa baby-sitter britannique, Nanny, et elle a deux animaux de compagnie bien-aimés: un chien nommé Weenie et une tortue, Skipperdee, qu’elle appelle au service de chambre et demande “un os de rôti de boeuf, un raisin sec et sept cuillères” et insiste sur le fait que ” veuillez charger! ” Il a sa propre langue avec des monologues sans fin et une imagination assez énorme. Si quelque chose ne va pas, Eloise intervient généralement.

“Je ne pourrais pas être plus enthousiaste et honoré d’adapter le charmant livre et le personnage de Kay Thompson pour l’écran avec MRC Film”, a déclaré Woolverton. «J’adore Eloïse pour ses méfaits, son irrévérence, son imagination et ses paroles inventées. Son terrain de jeu, le Plaza Hotel, est un symbole emblématique de tout ce qui est merveilleux à New York.

Les livres se sont vendus à plus de 15 millions d’exemplaires en anglais à ce jour dans le monde. MRC et Woolverton travailleront en étroite collaboration avec Handmade Films et collaboreront avec l’illustrateur immobilier Thompson et l’éditeur de séries de livres Simon & Schuster sur l’adaptation cinématographique. Trudi Franci de Handmade Films sera le producteur exécutif.