On sait que l’acteur qui joue Finn dans “ The Rise of Skywalker ” n’a pas peur d’exprimer ses opinions, bien que parfois elles puissent lui causer des problèmes, un exemple récent était ses opinions sur le traitement de son personnage dans “ Star Wars ” , qui a fait qu’il y avait une réunion de John Boyega avec Disney, peut-être l’ont-ils grondé?

En septembre dernier, le célèbre joueur de 28 ans a accordé une interview à GQ UK, où il a déclaré qu’il était déçu par la franchise “ Star Wars ” parce qu’au départ Finn serait l’un des protagonistes de la nouvelle trilogie, mais dans les deux dernières suites, il est devenu un personnage secondaire.

Après ces avis, les dirigeants de Disney l’ont appelé pour parler de la situation et plus qu’un appel au réveil, Boyega a déclaré que c’était une discussion honnête sur la façon dont ils voyaient le développement de son personnage pour la série.

“C’était une conversation très honnête, très transparente. Il y avait beaucoup d’explications de leur part sur la façon dont ils voyaient les choses. Ils m’ont donné l’opportunité d’expliquer aussi à quoi ressemblait mon expérience. J’espère que je serai si ouvert sur ma carrière, dans celle-ci. étape, j’aiderais le prochain homme, celui qui veut être assistant directeur de la photographie, celui qui veut être producteur. J’espère que la conversation n’est pas un tabou ou un problème maintenant, parce que quelqu’un est venu et l’a dit », a-t-il expliqué au Hollywood Reporter .

Dans la même interview, la star explique qu’une autre raison pour laquelle il a été très franc avec cette expérience était grâce à son point de vue sur la façon dont les choses sont gérées à Hollywood:

«Je suis le genre de personne qui est entrée dans une industrie où j’avais l’impression qu’il y avait juste beaucoup de prétention, pas de poignarder LA, juste beaucoup de prétention. Je ne bouge pas comme ça. J’ai été dans des situations de la vie. où je sais ce que c’est que d’avoir votre vie en danger. Il y a des choses plus profondes ici. Ça ne me dérange pas d’essayer de m’intégrer au système pour travailler en secret. Ce n’est pas ma façon de faire. Tout le monde doit avoir une conversation honnête et ouvrir “.

Pour le moment, on ne sait pas si la rencontre de John Boyega avec Disney affectera son retour en tant que Finn pour un futur projet, mais d’après ce que l’acteur a dit, peut-être que la relation entre “ Star Wars ” et lui n’est pas aussi conflictuelle qu’on le pensait.