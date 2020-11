Gamers: prêts à rencontrer les prétendants / nominés aux meilleurs titres de 2020? Geoff Keighley, créateur, producteur et hôte de la cérémonie, a annoncé les noms des jeux vidéo, développeurs, acteurs et personnalités nominés pour la septième édition annuelle de le Récompenses du jeu.

Ses plus de 20 catégories incluent le meilleur jeu de l’année, la meilleure réalisation, le meilleur récit, le meilleur jeu indépendant et même la meilleure performance avec le nom de Nadji Jeter en tant que Miles Morales dans Spider-Man de Marvel: Miles Morales.

De même, The Last of Us Part II est le jeu vidéo avec le plus de nominations et est inclus dans la catégorie Meilleur jeu de l’année. Une autre des grandes surprises est l’inclusion de Among Us, qui a fait ses débuts en 2018, mais qui figure sur la liste de ce 2020.

Voici la liste complète des nominés:

Meilleur jeu de l’année

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) DOOM Eternal (id Software / Bethesda) Final Fantasy VII Remake (Square Enix) Ghost of Tsushima (Sucker Punch / SIE) Hades (Supergiant Games) The Last of Us Part II (Naughty Dog / SIE)

Meilleure réalisation dans un jeu vidéo

Final Fantasy VII Remake (Square Enix) Ghost of Tsushima (Sucker Punch / SIE) Hadès (Jeux supermassifs) Half-Life: Alyx (Valve) The Last of Us: Part II (Naughty Dog / SIE)

Meilleure direction artistique

Final Fantasy VII: Remake (Square Enix) Ghost of Tsushima (Sucker Punch / SIE) Hadès (Supermassif) Ori and the Will of the Wisps (Moon Studio / Xbox Game Studios) The Last of Us: Part II (Naughty Dog / SIE)

Meilleur jeu indépendant

Carrion (Phobia / Devolver Digital) Fall Guys: Ultimate Knockout (Médiatonique) Hadès (Supermassif) Spelunky 2 (Derek Yu / Mossmouth) Spiritfarer (Thunder Lotus)

Meilleur premier jeu indépendant

Carrion (Phobia Game Studio / Devolver Digital) Mortal Shell (Cold Symmetry / Playstack) Raji: An Ancient Epic (Nodding Heads Games) Röki (Polygon Treehouse) Phasmophobia (Kinetic Games)

Meilleur jeu mobile

Call of Duty: Mobile (Timi Studios / Activision) Parmi nous (Innersloth) Genshin Impact (miHoYo) Legends of Runeterra (Riot Games) Pokémon Café Mix (Genius Sonority / The Pokémon Company)

Meilleur jeu en tant que service

Apex Legends (Respawn / EA) Fortnite (Epic Games) Call of Duty Warzone (Infinity Ward / Activision) No Man’s Sky (Hello Games) Destiny 2 (Bungie)

Meilleur multijoueur

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) Parmi nous (InnerSloth) Call of Duty Warzone (Infinity Ward / Activision) Fall Guys: Ultimate Knockout (Mediatonic) VALORANT (Riot)

Meilleure bande son

DOOM Eternal (id Software / Bethesda Softworks) Final Fantasy VII Remake (Square Enix) Hadès (Supermassive) Ori and the Will of the Wisps (Moon Studio / Xbox Game Studio) The Last of Us Part II (Naughty Dog / SIE)

Meilleur récit

13 Sentinels: Aegis Rim (Vanillaware / ATLUS) Remake de Final Fantasy VII (Square Enix) Ghost of Tsushima (Sucker Punch / SIE) Hadès (Supermassive Games) The Last of Us: Part II (Naughty Dog / SIE)

Meilleure performance

Ashley Johnson comme Ellie dans The Last of Us: Part II Aisuke Tsuji comme Jin dans Ghost of Tsushima Laura Bailey comme Abby dans The Last of Us: Part II Logan Cunningham comme Hadès à Hadès Nadji Jeter comme Miles Morales dans Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Meilleur RPG

Final Fantasy VII Remake (Square Enix) Genshin Impact (miHoYo) Persona 5 Royal (ATLUS) Wasteland 3 (InXile / Deep Silver) Yakuza: Like a Dragon (SEGA)

Meilleur jeu de sport / course

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (Vicarious Visions / Activision) NBa 2K21 (2K Sports) DiRT 5 (Codemasters) F1 2020 (Codemasters) FIFA 21 (EA)

Meilleur jeu de stratégie

Crusader Kings III (Paradox Interactive) Desperados III (Mimimi Productions) Gears Tactics (Splash Damage / The Coalition / Xbox Game Studios) Microsoft Flight Simulator (Asobo / Xbox Game Studios) XCOM: Chimera Squad (Firaxis Games / 2K Games) Wargroove (Chucklefish) )

Meilleur jeu de combat

GranBlue Fantasy: Versus (Arc System Works / Cygames) Mortal Kombat 11 Ultimate (NetherRealm / WB Games) Street Fighter V (Capcom) One Punch Man: A Hero Nobody Knows (Spike Chunsoft / Bandai Namco) Under Night In-Birth Exe: Late [CL-R] (Système de pain / arc français fonctionne)

Meilleur jeu familial

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) Fall Guys: Ultimate Knockout (Mediatonic) Crash Bandicoot 4: It’s About TIme (Toys for Bob / Activision) Mario Kart Live: Home Circuit (Velan Studios / Nintendo) Minecraft Dungeons (Mojang Studios / Xbox Game) Studios) Paper Mario: The Origami King (Systèmes intelligents / Nintendo)

Meilleur jeu d’impact

Si trouvé … (DREAMFEEL / Annapurna) Kentucky Route Zero: Tv Edition (Cardboard Computer) Spiritfarer (Thunder Lotus) Dis-moi pourquoi (Dontnod Entertainment / Xbox Game Studios) À travers les temps les plus sombres (Paintbucket Games)

Meilleur soutien communautaire

Fortnite (Epic Games) Apex Legends (Respawn / EA) No Man’s Sky (Hello Games) VALORANT (Riot Games) Fall Guys (Mediatonic) Destiny 2 (Bungie)

Meilleur design audio

The Last of Us: Part II (Naughty Dog / SIE) DOOM Eternal (id Software / Bethesda Softworks) Half-Life: Alyx (Valve) Resident Evil 3 (Capcom) Ghost of Tsushima (Sucker Punch / SIE)

Meilleur jeu d’action / aventure

The Last of Us: Part II (Naughty Dog / SIE) Star Wars Jedi: Fallen Order (Respawn / EA) Ori and the Will of the Wisps (Moon Studio / Xbox Game Studios) Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games / SIE) Fantôme de Tsushima (Sucker Punch / SIE) Assassin’s Creed: Valhalla (Ubisoft)

Meilleur jeu d’action

Half-Life: Alyx (Valve) DOOM Eternal (id Software / Bethesda Softworks) Nioh 2 (Team Ninja) Streets of Rage 4 (SEGA)

Meilleur jeu VR / AR

Dreams (Media Molecule / SIE) Half-Life Alyx (Valve) Marvel’s Iron Man VR (Camouflaj / SIE) Star Wars: Squadrons (EA Motive / EA) The Walking Dead: Saints & Sinners (Skybound Interactive)

Meilleure innovation en accessibilité

Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) Grounded (Obsidian / Xbox Game Studios) Watch Dogs Legion (Ubisoft) The Last of Us: Part II (Naughty Dog / SIE) Hyperdock (Tribe Games)

Meilleur jeu d’e-sport

Ian «Crimsix» PorterHeo «Showmaker» SuKim «Canyon» Geon-buAnthony «Shotzzy» Cuevas-CastroMatthieu «ZywOo» Herbaut

Meilleure équipe e-sport

San Francisco Shockli] [li]Damwon GamingDallas EmpireG2 EsportsSecret d’équipe

Meilleur hôte e-sport

Eefje «Sjokz» DepoortereAlex «Machine» RichardsonAlex «Goldenboy» MendezJames «Dash» PattersonJorden «Sheever» Van Der Heijden

Meilleur événement e-sport

Blast Premier: Finales européennes printemps 2020Call of Duty League Championship 2020League of Legends World Championship 2020Overwatch League Grand Finals 2020IEM Katowice 2020

Meilleur entraîneur e-sport

Lee «Zefa» Jae-MinDanny «Zonic» SorensenDaw-Hee «Crusty» ParkRaymond «Rambo» LussierFabian «Grabbz» Lohmann

Meilleur créateur de contenu

Alanah PearceNickMercsTimtheTatmanJay-Ann LopezValkyrae

Les Game Awards 2020 aura lieu le prochain 10 décembre via une diffusion en direct dans le monde entier. Et nous vous rappelons également que vous pouvez voter MAINTENANT MÊME pour vos favoris.

