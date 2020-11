La tranchée infinie sera le film chargé de représenter l’Espagne dans le prochain prix Oscar après que l’Académie l’ait opté, laissant de côté le drame galicien Ou qui brûle et le favori des cinéphiles les plus audacieux, Le trou. J’avoue que la nouvelle ne m’a pas pris par surprise, elle était la candidate avec le mot «oscar» le mieux tatoué dans sa proposition, mais combien je souhaite que les universitaires prennent une chance sur quelque chose de différent comme Le trou.

La tranchée infinie (avec la permission d’Eone), El Hoyo (avec la permission de Festival Films)

Plus

Le film sur les taupes de la guerre civile était le candidat «sûr», celui avec les bulletins de vote les plus évidents pour obtenir l’honneur. Non seulement en raison de l’histoire et du développement magnifique de son trio de réalisateurs, Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga et Jon Garaño, mais aussi parce que depuis sa création en 2019, il a remporté d’innombrables récompenses, telles que le prix du jury du festival de San Sebastian et deux Goyas (à Belén Cuesta et Sound). En plus du fait que Goenaga et Garaño étaient déjà des enfants préférés lorsque l’Académie a opté pour Loreak (2014) pour les Oscars 2016, bien qu’il n’ait pas été sélectionné.

Mais si l’on regarde les films nominés dans la catégorie du meilleur film international au cours de la dernière décennie, on découvre que la Hollywood Academy sélectionne depuis un certain temps de grandes œuvres qui cassent les schémas du cinéma plus traditionnel, comme ce fut le cas des lauréats. L’amour, le fils de Saul, le voyageur, une femme fantastique, Rome et, bien sûr, les parasites, qui Cela m’a fait imaginer que peut-être des universitaires espagnols décideraient de tenter leur chance avec une métaphore sur la crise sociale déguisée en thriller.Mais ils ont choisi la voie sûre, perdant l’opportunité que l’Espagne puisse donner la note aux Oscars avec un film qui génère autant de conversations qu’El Hoyo. Ou n’avez-vous pas parlé d’elle pendant des semaines quand elle frappait Netflix? Ou en avez-vous entendu parler ou avez-vous vu que c’était une tendance sur les réseaux sociaux en raison de la division des opinions et de l’impact causé par sa fin?

Et ce n’est pas que l’Académie n’ait pas tenté de prendre des risques dans le passé en présentant un film d’horreur commercial comme L’Orphelinat (Juan Antonio Bayona, 2007), un drame original en noir et blanc comme Blanche-Neige (Pablo Berger, 2012) ou le Champions de la comédie dramatique (Javier Fesser, 2018), mais aucun d’entre eux n’a réussi à être sélectionné. Il y avait un désir de risque, mais cela n’a pas été apprécié. Cependant, compte tenu du fait qu’en quatorze ans, l’Espagne n’a réussi à être nominée qu’une seule fois – avec Pain and Glory cette année – peut-être aurait-il été une bonne idée de le risquer à nouveau.

Et ce n’est pas que choisir La tranchée infinie est malavisé, mais ne semble pas aussi risqué qu’il l’aurait été Le trou lors de la présentation d’un pari qui brise les schémas comme vous l’avez fait Parasites Avec Antonio de la Torre et Belén Cuesta, le drame sélectionné raconte l’histoire d’une taupe, un homme persécuté par le franquisme qui passe 33 ans enfermé dans un repaire de sa maison, depuis le coup d’État de 1936 jusqu’à l’amnistie de 1969. Il est accompagné de sa femme, une femme qui est le seul pilier de son existence, son seul contact avec le monde extérieur, ses moyens de subsistance et ses options de survie. Tout lui tombe dessus avec le drame vital que cela implique. Le film est un drame de tensions en surface basé sur la réalité que vivaient de nombreux Espagnols à cette époque, une demi-vie ou une vie entière vivant cachée et refoulée. Cependant, The Infinite Trench dure deux heures et demie et finit par faire des ravages. Son deuxième acte perd la force du premier, laissant de côté l’atmosphère claustrophobe obtenue au début pour aller muter en un drame d’émotions intenses et une analyse du pouvoir de la peur pour nous ralentir dans la vie.

Pour sa part, Le trou est un thriller psychologique qui joue également sur l’élément claustrophobe mais sous un angle différent. Réalisé par Galder Gaztelu-Urrutia, ce phénomène qui a balayé plusieurs pays après son incorporation dans la plateforme Netflix raconte l’expérience de Goreng (Iván Massagué) dans une expérience. Il a été accepté de passer six mois en détention dans une sorte de prison verticale avec deux habitants par étage. Au centre il y a un trou par lequel une table avec de la nourriture descend chaque jour, s’arrêtant quelques secondes à chaque niveau, formant une expérience qui vise à démontrer la misère de l’être humain et le manque de solidarité. Alors que Goreng essaie d’appliquer ses principes de ne manger que ce dont vous avez besoin, son colocataire, Trimagasi (avec un Zorion Eguileor dans toute sa splendeur à 74 ans), et le reste des concurrents, dévorent et détruisent, attaquant malicieusement les plantes. Des «pertes» ruinant le seul moyen de subsistance disponible. Mais une fois par mois, les concurrents se réveillent à un étage différent, appliquant ainsi l’idée de vivre l’expérience des étages inférieurs ou supérieurs, prouvant une fois de plus que la générosité ne s’apprend pas. Ça se sent.

Lire plus

Au-delà de votre proposition superficielle, Le trou C’est une critique du capitalisme et de la misère qui abrite la division sociale des classes. C’est une analyse de l’avidité de l’être humain et de l’égoïsme de classe qui réside dans les possibilités économiques de chacun déguisé en thriller psychologique. Une parabole sociale sur la place que chacun de nous occupe dans cette pyramide de classes qui, selon l’analyse du film, se déchaîne parfois.

La question de savoir si La tinchera infinita parviendra à être nominée aux Oscars dépendra des candidats présentés par d’autres pays, mais étant donné que la barre a été très élevée ces dernières années, il reste à voir quelles options elle a vraiment pour atteindre la statuette.

Mais je ne vais pas non plus m’en éloigner. Le film est vraiment merveilleux en créant une atmosphère si claustrophobe que pendant sa première demi-heure, il parvient à transmettre une tension écrasante. Mais je ne peux m’empêcher de ressentir une certaine tristesse maintenant que nous ne verrons pas ce que l’Académie d’Hollywood aurait fait si elle avait eu El Hoyo comme candidat. Auraient-ils risqué de l’inclure comme nominé, un thriller qui frise la terreur avec la critique économique incluse? Précisément dans un pays capitaliste, dans une entreprise hautement millionnaire? J’aurais aimé savoir.

Si vous souhaitez faire votre propre comparaison, vous pouvez trouver les deux films dans le catalogue Netflix. La 93e cérémonie des Oscars aura lieu à Los Angeles le 25 avril 2021 après avoir été retardée en raison de la crise sanitaire.

D’autres histoires qui pourraient vous intéresser: