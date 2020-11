Comme le rapporte Deadline, Channing Tatum, Phil Lord et Chris Miller feront équipe pour créer un nouveau film monstre pour Universal Pictures sans titre défini. Rappelons que le trio a déjà collaboré aux films de 2014 «The Departed College» et «The LEGO Movie».

Le film comportera un scénario de Wes Tooke («Midway») écrit à partir d’une histoire originale de Reid Carolin («Magic Mike»). Bien qu’il n’y ait pas encore de détails sur l’intrigue, le projet est décrit comme un thriller ironique et moderne inspiré de l’héritage de monstre classique d’Universal qui voit Tatum dans le rôle titre.

Lord et Miller ne seront pas dans les coulisses de ce projet, mais produiront plutôt via leur label Lord Miller aux côtés de Tatum, Carolin et Peter Kiernan pour la Free Association. Le vice-président principal de la production d’Universal Jay Polidoro, le directeur du développement Lexi Barta, Will Allegra de Lord Miller et Michael Parets de la Free Association superviseront le projet pour les studios.

Le film marque un nouveau projet en développement pour Universal Pictures, qui tente de tirer le meilleur parti de sa bibliothèque de monstres classiques avec des films comme “ The Invisible Man ” de Leigh Whannell et sa future suite, “ The Bride of Frankenstein ” écrite par David Koepp, “ Dark Army ‘de Paul Feig,’ Renfield ‘de Dexter Fletcher,’ Frankenstein ‘avec un scénario de Robbie Thompson,’ Invisible Woman ‘d’Elizabeth Banks, la comédie musicale’ Monster Mash ‘,’ Dracula ‘de Karyn Kusama,’ Wolfman ‘avec Ryan Gosling et enfin «Little Monsters», de Josh Cooley.