Le retour de Natalie Portman à l’univers cinématographique Marvel était l’une des grandes surprises que San Diego Comic-Con 2019 nous a laissées lorsque les projets de la phase quatre du MCU ont été présentés et peu à peu des informations sur ‘Thor: l’amour et le tonnerre’ et le rôle que l’actrice aura dans ce nouvel opus et maintenant une information importante a été donnée, car selon un informateur, Thor fera face à Mighty Thor dans ‘Love and Thunder’.

Après avoir participé à deux films, l’actrice Natalie Portman a décidé de rompre le contrat avec Marvel Studios considérant qu’elle n’aimait pas son personnage, la considérant comme une femme qui n’a besoin que d’être sauvée, ce qui a mis la franchise en difficulté, mais le réalisateur Taika waititi a réussi à convaincre l’actrice de revenir au rôle de Jane Foster, car maintenant elle sera chargée d’élever le Mjolnir et d’être la déesse du tonnerre.

Selon les propos de l’informateur Daniel Richtman, Thor affrontera Mighty Thor dans ‘Love and Thunder’, car il y aura une bataille entre les deux personnages et il semble que ce sera pour le manteau:

“Le combat entre Thor et Mighty Thor aura lieu dans Thor 4.”

Une autre information qui a été récemment révélée par Natalie Portman elle-même est que l’histoire de Jane Foster atteinte d’un cancer sera abordée, une adaptation fidèle à la bande dessinée et qui sera prise en considération pour ce nouvel opus. ‘Thor: l’amour et le tonnerre’ est prévu pour la première prochaine 11 février 2022 et les tournages devraient commencer début 2021 en Australie.