Les deux derniers films qui ont clôturé la saga Infinity sont devenus les productions les plus choquantes que le MCU ait présentées jusqu’à présent et apparemment, le studio prévoit de continuer dans le même sens avec ses prochaines productions, car il a été révélé que «Thor: Love And Thunder» pourrait être aussi grand que «Infinity War» et «Endgame».

Thor est l’un des Avengers originaux les plus populaires du MCU, Ce n’est pas pour rien qu’il est le seul personnage à avoir quatre films solo dans cet univers et on dit qu’il sera le seul de l’équipe à rester dans cet univers, donc Taika Waititi préparerait quelque chose de vraiment spectaculaire pour le personnage.

Après la critique, ‘The Dark World’, Taika Waititi, a repris ‘Ragnarok’ dans lequel il a présenté une version renouvelée du personnage et qui a été bien accueillie par le public, Marvel l’a donc choisi à nouveau pour prendre en charge le quatrième opus et apparemment, le cinéaste est déterminé à se surmonter, alors nous pourrions être avant le meilleur film de ce puissant Avenger.

Selon le fuite, Daniel Richtman, «Thor 4 sera aussi gros que Avengers 3 et 4», Le réalisateur souhaite donc que son film ait une production comparable à celle obtenue par ces longs métrages et bien qu’il semble impossible que cela se produise, au moins il cherchera à s’en rapprocher suffisamment.

Voilà comment ‘Thor: Love and Thunder’ pourrait être aussi gros que les productions les plus chères du MCU Et puisque le film présentera la transformation de Jane Foster en nouveau dieu du tonnerre, l’arrivée d’un grand méchant joué par Christian Bale et l’avenir de Thor, Marvel n’hésitera sûrement pas à investir un grand capital, après tout, Taika Waititi a déjà montré que ses longs métrages en valaient la peine.