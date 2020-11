Natalie Portman et Christian Bale sont déjà en Australie pour enregistrer le quatrième volet de l’histoire solo du Dieu du tonnerre. Bien sûr, il ne sera pas vraiment seul, bien que l’on ne sache pas quel personnage jouera Bale, Portman prendra le marteau dans ses mains pour revenir en tant que Mighty Thor après ne pas l’avoir vue depuis “ The Dark World ”, mais il semble qu’il semblera non accompagné depuis Darcy pourrait ne pas apparaître dans ‘Thor: Love and Thunder’ comme l’a révélé l’actrice Kat Dennings dans une interview.

Le retour de Portman est dû au fait que, selon les rumeurs, Thor ne sera plus digne de lever le marteau et maintenant elle s’occupera de sauver le monde à un coût élevé. Mais si vous vous souvenez des productions précédentes, Darcy Lewis a toujours été à ses côtés, mais il semble que son temps de ce côté-là de la franchise soit terminé, nous disons cela car il apparaîtra dans la série Disney + ‘WandaVision’, même si personne ne sait ce qu’il y fera.

Peut-être son apparence résistante aux événements du quatrième opus, mais comme prévu, l’actrice n’a rien mentionné lorsqu’elle a été interrogée sur son apparition dans la série qui pourrait être publiée en décembre, mais elle a parlé du projet de Taika Waititi , Darcy pourrait ne pas apparaître dans ‘Thor: Love and Thunder’, mentionne-t-il en fait “Non, je n’en ai toujours aucune idée!” à propos de votre embauche.

“Je ne pense pas que je suis dessus. J’ai l’impression que je l’aurais déjà entendu. Donc littéralement ma réponse est que je n’en ai aucune idée J’ai encore moins d’idée qu’avant“, a révélé l’actrice pour ET.

Bien sûr, il pourrait mentir ou cacher quelque chose à propos de son apparition dans “ WandaVision ”, nous ne pouvons donc qu’attendre de voir chacun des projets, bien sûr, le film est toujours manquant, car il a une date de sortie. 11 février 2022.