Avec Natalie Portman déjà en Australie prête à commencer le tournage du quatrième opus tant attendu du film God of Thunder, les choses prennent une couleur différente et très bien pour les fans, d’autant plus maintenant qu’un vieil ami du fils d’Odin se joint. au casting, selon de nouvelles sources Chris Pratt apparaîtra dans «Thor: Love and Thunder».

La fin de “ Avengers: Fin de partie ” a révélé de nouvelles équipes inattendues et l’une d’entre elles a vu Thor partir dans le vaisseau des Gardiens de la Galaxie, il est donc logique au monde de voir l’acteur coexister sur le tournage de l’endroit où ils seront Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale et la réalisatrice Taika Waititi. Ce qui ne serait pas surprenant, c’est que plus de membres de l’équipe rejoignent le nouveau projet du MCU.

Prévu d’arriver le 11 février 2022 Le film se concentrera sur les nouveaux pouvoirs de Jane Foster (Portman) qui sera désormais en charge de prendre le marteau entre ses mains pour rendre justice alors que Thor redevient digne d’utiliser sa propre arme.

L’histoire entre les mains de Waititi promet d’être aussi bonne que “ Ragnarok ”, une production de 2017 qui a ravivé l’amour pour le personnage et son histoire au sein du MCU qui semblait assez ennuyeuse et sombre. On sait maintenant qu’il ne viendra pas seul car Chris Pratt apparaîtra dans “ Thor: Love and Thunder ”, l’acteur est connu pour avoir joué Star Lord dans les deux premiers films “ Guardians of the Galaxy ” avec un troisième en route. , encore une fois, par James Gun. Réalisateur qui a rejoint le DCEU avec ‘The Suicide Squad’ qui a déjà un spin-off confirmé.