Vous pouvez détester ou aimer la trilogie de la suite, mais nous savons tous où était le problème; le manque de planification a fini par s’effondrer et gâcher l’opportunité unique d’avoir Carrie Fisher dans la série pour la dernière fois. Il faut préciser que les acteurs n’étaient pas le problème, en fait leurs interprétations ont été bien acceptées par le public, qui ne voulait qu’une histoire digne de la saga qui pourrait venir bientôt puisque Oscar Isaac pourrait revenir dans «Star Wars».

Daisy Ridley, John Boyega et Oscar Isaac ils étaient le trio principal qui a une fois de plus aidé les rebelles à aller à l’encontre des plans de Kylo Ren et de sa compagnie. Bien que les acteurs n’aient pas été favorables à la reprise de leurs personnages, en partie à cause de la haine scandaleuse des fans, il semble que les choses soient sur le point de changer.

Disney et Lucasfilm semblent avoir réalisé leurs erreurs (du moins nous l’espérons), avec des productions à succès de la franchise telles que “ The Mandalorian ”, ils ont réalisé qu’il était possible de faire de bonnes histoires sur la saga avec suffisamment de références à la trilogie originale pour que ils font beaucoup de plaisir, d’autant plus maintenant que la deuxième saison arrive.

Selon les informations de l’informateur Daniel Richtman, Oscar Isaac pourrait revenir dans “ Star Wars ” pour revenir en tant que lui pilote Poe Dameron, Gardez à l’esprit que ce n’est pas un fait et que vous devez prendre les informations calmement, mais selon ce que l’on dit, l’acteur est “plus ouvert” pour faire un autre projet avec la franchise, auquel participeront éventuellement de grands noms du MCU tels que les frères Russo et Taika Waititi.