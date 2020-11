Pendant toutes ces années, Marvel a pris les devants, le MCU a mis plusieurs années à se développer, peu à peu les personnages ont été introduits qui se joignaient à des camées et des films pour vaincre le même méchant. Le problème avec Warner Bros. est qu’ils voulaient faire la même chose en peu de temps et que les choses ne se sont pas passées de la même manière, mais ce n’est qu’un de leurs problèmes, de toute façon. Pensez-vous que l’univers étendu DC mérite une seconde chance? Nous vous disons juste parce que.

Marvel Studios n’a pas tellement risqué en termes d’histoires, bien qu’il soit complexe qu’ils se réunissent tous et qu’il soit difficile d’obtenir une chronologie, leurs histoires ne sont pas vraiment sombres comme “ The Dark Knight ” ou complexes et violentes comme “ Joker ”, de En fait, on sait que les personnages de DC sont plus sombres dans les bandes dessinées et c’est quelque chose qu’ils n’avaient pas été encouragés à faire jusqu’à ce que l’haltère de Todd Phillips et Joaquin Phoenix propose une histoire qui a été un succès retentissant au box-office et était même vainqueur des Oscars et des Golden Globes.

Le DC Extended Universe mérite une seconde chance maintenant que «The Flash» et «Black Adam» ne sont pas encore arrivés et même avec «The Suicide Squad» de James Gunn, réalisateur en charge des deux premiers films «Guardians of the Galaxy». Le but n’est vraiment pas de se précipiter et d’obtenir de meilleurs écrivains pour faire un film de super-héros plus dynamique et divertissant afin de ne pas terminer un autre “ Batman v Superman ”.

Cette année restera dans les mémoires comme la plus sèche du cinéma, mais il est bon de penser qu’il est temps que Warner Bros a pris de repenser son chemin à travers le DCEU qui n’a pas été traité avec l’affection et le dévouement qu’il mérite, peut-être le MCU a Kevin Feige de son côté, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a personne d’autre qui puisse lui faire face avec des histoires plus grossières dont cet univers a bien besoin.