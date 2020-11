Lynne Ramsay, réalisatrice de “ Ratcatcher ”, “ Morvern Callar (Le voyage de Morvern) ”, “ Nous devons parler de Kevin ” et “ En fait, vous n’étiez jamais là ”, sera également responsable de la réalisation de l’adaptation cinématographique de ‘La fille qui aimait Tom Gordon’, roman de Stephen King publié en 1999.

Christy Hall (‘Cette merde me dépasse’) a écrit le scénario avec Ramsay elle-même, dans un film que Christine Romero -ex-épouse de George A. Romero-, Roy Lee -de Vertigo Films-, Ryan Silbert -of Origin Story- et Jon Berg – de Stampede Ventures – produira pour Village Roadshow.

Le tournage du film est prévu pour 2021.

Voici le synopsis officiel du roman, “un conte de fées macabre raconté avec l’esprit perspicace et indomptable d’une fille”:

“Le monde avait des dents et il pouvait vous mordre à tout moment.” C’est quelque chose que Trisha McFarland a découvert à l’âge de neuf ans. À dix heures un matin de début juin, elle était assise sur le siège arrière de la Dodge Caravan de sa mère, vêtue d’un sweat-shirt bleu des Red Sox (celui avec «36 Gordon» estampillé au dos), et jouait avec elle. sourire.

À dix heures et demie, essayant d’échapper aux combats continus et rauques entre sa mère et son frère aîné, il entra dans une forêt sauvage qui, au crépuscule, devint un monde d’ombres sinistre et horrible. A onze heures, il essayait de contenir sa terreur, de ne pas penser: c’est grave, c’est très grave. Elle essaya de ne pas penser que parfois, lorsque les gens se perdaient dans les bois, ils étaient gravement endommagés. Parfois même … habite.

«La fille qui aimait Tom Gordon» est l’histoire terrifiante d’une fille qui, lors d’un pique-nique familial, se promène dans une forêt peuplée de créatures cauchemardesques. Cependant, le pire cauchemar est dans sa propre tête: la peur …